Yhdistetyn päävalmentaja odottaa tasonnostoa

Suomen yhdistetyn maajoukkue hakee alkavalle maailmancupin kaudelle selvää tasonnostoa. Suomen joukkueen menestys on jäänyt liiaksi Ilkka Herolan harteille, kun terveyshuolet ovat viime kausilla jarruttaneet Eero Hirvosta.

Nyt urheilijat ovat harjoitelleet terveinä eikä menestykselle pitäisi olla esteitä.

– Meillä on takana hyvä, joskin hieman erilainen treenikausi. Falko Krismayrin mukaantulo on jeesannut tosi paljon. Nyt olemme saaneet kaikki hänen oppinsa käyttöön, ja se on piristänyt selvästi koko joukkuetta. Pitäisin tätä eräänlaisena uutena alkuna, maajoukkueen päävalmentaja Petter Kukkonen sanoo Lahdessa, jossa porukka päätti leirinsä perjantaina.

Suomalaisten tuloksenteko on jäänyt kiinni mäkihypystä. Sitä faktaa ei Kukkonen kiistä.

– Siitähän se on ollut kiinni. Tavoite on päästä kärkiletkaan hiihtämään. Se tarkoittaa sijoitusta top-viiteen tai vähintään top-kymppiin mäessä, Kukkonen pohtii.

Kukkosen mielestä mäessä on otettu useita metrejä oikeaan suuntaan.

– Vain taivas on rajana, kunhan saamme varusteasiat viimeisen päälle kuntoon, itseluottamuksen tappiin ja hypyn tekniset palaset paikoilleen.

Alkavan kauden tiiviistä kisakalenterista Kukkonen puhuu varovaisen toiveikkaasti.

– Koronaluvut ovat ikävästi nousussa ympäri maailmaa. Pikkuisen totta kai huolestuttaa. Olisi iso sääli, jos kaikki tehty työ valuisi hukkaan.

Herola muistelee kevättä

Herolan kevät, kesä ja alkusyksy ovat sujuneet suunnitellusti.

– Hyvää perusharjoittelua olemme pystyneet tekemään kotimaassakin. Ei ole ollut pakko reissata ympäri ämpäri.

Herola on pysynyt terveenä. Se antaa oivat lähtökohdat uuteen kauteen.

– Perustilanteeni on vallan mainio. Olin viime keväänä urani parhaassa hyppykunnossa. Pääsin varmasti hyvin lähelle absoluuttista maksimiani, mihin näillä fyysisillä ominaisuuksilla voi yltää. Tuloksen tekemisessä ei pitäisi olla vaikeuksia, jos pystyn säilyttämään sen tason. Hiihtovauhtini on vakaalla pohjalla.

Hirvonen löysi hymyn

Hirvosen edelliset kaudet ovat olleet vaikeita. Polvivaiva on haitannut lupaavan urheilijan uraa liiaksi. Nyt kaikki vaikuttaa olevan hyvin.

– Olen varmasti paremmassa fyysisessä kunnossa kuin koskaan. Alkukesän fysiikkatreeni jäi vähemmälle keväällä tehdyn polven tähystysleikkauksen takia. Edellisen kerran olen pystynyt harjoittelemaan yhtä laadukkaasti vuonna 2017. Nyt en ole miettinyt koko polviasiaa muutamaan kuukauteen, Hirvonen sanoo.

Hirvonen on oppinut taas nauttimaan urheilusta. Urheilijan kasvoille on palannut hymy.

– Kesällä oloni on ollut vapautunut. Kovat tavoitteet eivät ole kadonneet mihinkään, mutta en ota niistä samanlaisia paineita kuin nuorempana. Voin joka sektorilla paremmin.