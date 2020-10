Niko Korhonen koronakesän pesiskuningas

Korhosia on Kainuussa kosolti kuin puolukkaa mainitussa maakunnassa. Korhosia piisaa pesiskentillekin. Moni Korhonen on ollut ja on kansallispelimme ehdotonta kärkeä.

Kuten Niko Korhonen, Sotkamon Jymy. Hänet valittiin vuoden 2020 parhaaksi miespesäpalloilijaksi perjantaina Helsingissä. Korhonen, 27, todettiin myös pudotuspelien parhaaksi. Vuoden naispesäpalloilija on Kirittärien taitava Emma Körkkö. Vuoden mieslukkariksi katsottiin KPL:n Janne Kivipelto. Vuoden naislukkari on Kirittärien Mari Mantsinen. Mainos alkaa Mainos päättyy Korhonen arvioi kysyttäessä kehitystään. – Pyyteetön työ. Poppakonsteja minulla ei ole. Olen halunnut ottaa oppia kokeneilta osaajilta, Korhonen sanoo. Korhonen vaihtaa ja etenee hyvin. Ulkopelissä hän touhuaa taitavasti kolmospolttajana. Onko monipuolisuus valttisi? – Kyllä se siten ilmeisesti on. Kaiken olen pesäpallossa pyrkinyt sisäistämään. Olet jo 11 pääsarjakautta pelannut Sotkamon Jymyssä, ja vain siinä, Korhonen: – Mihinkäs sitä kotoaan... Olemme pärjänneetkin. Olen aina halunnut tehdä sopimuksen nopeasti Jymyyn, Korhonen kertoo. Suomessa on huikeasti usean sukupolven kykypalloilijoita. Sellainen on myös miespesäpalloilun vuoden lukkariksi toistamiseen katsottu Janne Kivipelto, Kouvolan Pallonlyöjät. Jannen isä Taavi Kivipelto pelasi 14 kautta pesiksen pääsarjassa. Jannen isoisä Toivo Kivipelto pelasi suomisarjaa. Oliko sinulla lopulta lajivaihtoehtoja, Janne Kivipelto? – Kaikkea toki puuhasin, pesäpallo lopulta voitti. Perheen merkitys oli siinä suuri. Osansa kaikkeen oli myös sukumme Alajärvellä, ja pesisseura Ankkureilla.