JYPille kauden toinen liigavoitto – ”Teimme hyvän ryhtiliikkeen”

JYP rökitti SaiPan perjantain kiekkokierroksella lukemin 5–1. Keskisuomalaisten kotivoiton alkutahdit löi konkarihyökkääjä Jani Tuppurainen.

– Alussa olimme vähän hukassa, mutta sitten teimme hyvän ryhtiliikkeen. Toisessa erässä olimme jo niskan päällä ja kolmannessa tuli ratkaisut. Toki siellä oli ihan liikaa jäähyjä, mutta alivoima ja Veini maalilla pelasivat hyvin, Tuppurainen summasi.

SaiPan ainokaisen iski Santeri Virtanen JYPin NHL-vahti Veini Vehviläisen virheestä maalin takana. Sen jälkeen Vehviläinen ei antautunut, ja JYP karkasi kolmannen erän maaleilla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Voitto oli menestykseen tottuneille jyväskyläläisille kauden toinen viiteen otteluun.

– On tärkeää, että saadaan voittoja heti alussa. Se tekee hyvää itseluottamukselle. Omakin peli on ihan kuosissa, mutta ei nämä viikon tauot peleistä hyvää tee. On mukavampi pelata kuin harjoitella, 40-vuotias Tuppurainen virnuili.

SaiPa roikkui maalin päässä päätöserän puoliväliin asti, mutta kolmen ylivoiman jälkeen yritys lannistui JYPin Samuel Heleniuksen alivoimamaaliin. Heleniuksen ja Tuppuraisen lisäksi JYPille maalasivat Patrik Puistola, Robert Rooba sekä tyhjiin onnistunut Jerry Turkulainen.