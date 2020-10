"Ei valmentajalle kuulu rahaa maksaa" – Leo-Pekka Tähteä hävettää takavuosien reaktionsa valmentajan palkkapyyntöön, kerrotaan uutuuskirjassa

Kelauksen moninkertaista mitalimiestä Leo-Pekka Tähteä hävettää takavuosien reaktionsa, kun hänen valmentajansa Juha Flinck rohkaistui kolmannen yhteisen vuoden alkaessa pyytämään palkkaa työstään. Episodi kuvataan tuoreessa Leo-Pekka Tähti -kirjassa (Tammi), jonka ovat kirjoittaneet porilaistoimittajat Harri Laiho ja Juha Luotola.

– Ei valmentajalle kuulu rahaa maksaa, Flinckin opein Ateenasta kaksi paralympialaisten kultamitalia voittanut Tähti ihmetteli kirjan mukaan valmentajan pyyntöä, mutta myönsi muutaman kuukauden pureskelun jälkeen valmentajan olevan oikeassa.

– Juha oli tehnyt pyyteettömästi töitä minun eteeni. Käytökseni kuulostaa aika pöyristyttävältä. Silloin ei ajatellut, että valmentajan pitää saada työstään palkkaa, vaikka hän oli harjoituksissa mukana päivittäin, Tähti sanoi kirjansa markkinointitilaisuudessa.

Vaikka urheilija olisi ollut 2000-luvun alkupuolella ammattilainen, valmentaja oli usein amatööri. Tähden mukaan yksilöurheilun valmentajien tilanne on vieläkin heikko.

Tähti on paraurheilun keulakuva, joka on urheillut ammattimaisesti vuodesta 2006. Hän olisi voinut siirtyä ammattilaiseksi jo Ateenan 2004 paralympialaisten jälkeen, mutta kotoa saatu arvopohja hillitsi aikeita.

– Vanhemmat korostivat, että älä jätä töitä, Tähti kertoi. Hän työskenteli Porin kaupungin ATK-keskuksessa.

Apurahakuninkaalla 28 mitalia

Tähti on kirjan laskelman mukaan saanut suomalaisurheilijoista eniten veikkausvoittorahoista maksettavaa urheilija-apurahaa. Vuodesta 2004 lähtien häntä on tuettu 283 000 eurolla, mutta rahat eivät ole menneet hukkaan. Tähti on voittanut 28 arvokisamitalia: paralympialaisista 6, MM-kisoista 10 ja EM-kisoista 12 mitalia.

Vaikka Tähti on lajinsa supertähti, kotimaan kelauskisoissa ei ole tarjolla palkintorahoja tai edes kulukorvauksia. Ensimmäiset poikkeukset osuivat tähän vuoteen, kun Lahden gp-kisoista ja Paavo Nurmi -kisoista sai bensarahat.

– Emme ole edes uskaltaneet pyytää korvauksia, Tähti kuvasi paraurheilijoiden ajatusmaailmaa ja mietti, että tulosbonukset motivoisivat.

Urheilija-apuraha, nykyisin 20 000 euroa vuodessa, kuluu Tähden mukaan elämiseen. Sponsorien tuella hän maksaa valmentautumiseen liittyvät kulut urheilijarahastostaan, mutta sukan varteen ei huikeasta menestyksestä huolimatta jää pitkäaikaista turvaa.