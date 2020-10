Karaten olympiatoivo Titta Keinänen sopeutui korona-aikaan – ”EM-kisojen peruuntuminen vähän kirpaisi”

Karateka Titta Keinäsen uran toistaiseksi tärkein vuosi mullistui täysin koronan takia, ja vuoden kulku muuttui.

Euran Karateseuraa edustava Keinänen on maailman rankingissa seitsemäntenä yli 68 kilon sarjassa. Korona tyhjensi kisakalenterin ja muutti myös harjoittelua.

– Maaliskuun lopun EM-kisat peruuntuivat vain kymmenen päivää ennen turnausta. Peruuntuminen vähän kirpaisi, sillä minulla oli päällä hyvä vire. Harmitti. Korona-aikana EM-kisojen peruuntuminen on ollut minulle isoin asia, 26-vuotias Keinänen kiteyttää.

Korona muutti vuoden kulkua.

– Edessä olisi ollut olympiakarsinta, ehkä olympialaiset ja marraskuussa MM-kisat.

Kisakalenterissa tyhjää

Keinäsen kisakalenteri on pysynyt tyhjänä. Hän näytti lauantaina osaamistaan Hämeenlinnassa karaten SM-kisoissa ja voitti sarjansa vakuuttavasti.

SM-viikonloppua aiemmin Keinänen kilpaili kaksi viikkoa sitten Finnish Openissa.

– Itse ei voi vaikuttaa tilanteisiin. On vain sopeuduttava. Minulla oli tiukka kisaputki takana, joten aluksi tuntui hyvältä, että tahti helpotti.

Hän on pystynyt pitämään motivaation hyvänä, vaikka tulevaisuus on koko ajan epävarma.

– Motivaatio on säilynyt hyvänä. Minulla on ollut tosi kova into treenata. Nyt on ollut aikaa kehittää itseäni henkisesti ja fyysisesti. Henkistä kehittämistä on ajatusten hallinnan harjoittelu, Keinänen sanoo.

Korona on aiheuttanut haasteita kaikkeen urheiluun, mutta karaten kaltaisissa kamppailulajeissa jo treenaaminen on oma, iso haasteensa.

– Treenasin 3-4 kuukautta kahden saman tytön kanssa. Kehitimme etenkin teknisiä asioita.

Turussa asuva Keinänen uskoo saavansa vuodesta kaiken mahdollisen hyödyn irti. Hänellä ei ole ollut ongelmia itsensä tsemppaamisen kanssa.

– Minulla ei ole ollut toistaiseksi ongelmia tsempin kanssa. Lisäksi olen saanut harjoitella ehjänä, Keinänen vakuuttaa.

Olympialaisiin tiukka seula

Talvikauden kisakalenteri on arvoitus.

– Se on iso kysymysmerkki. Toistaiseksi kisoja on kalenterissa, mutta varmaksi ei osaa sanoa. Saa nähdä, miten käy.

– Toukokuussa pitäisi olla EM-kisat. Tärkeä olympiakarsinta on kesäkuussa Pariisissa, Keinänen kertoo.

Hän on olympialistalla seitsemäntenä, mutta listan perusteella olympialaisiin pääsee vain kaksi parasta karatekaa. Olympialaisiin kelpuutetaan sarjaa kohti kymmenen urheilijaa.

Jos Keinänen pääsee olympialaisiin, hän on varmuudella mitalisuosikki. Uran paras meriitti on EM-pronssi viime vuodelta. Lisäksi hänellä on kaksi Premier Leaguen osakisan voittoa.

Titta Keinästä valmentaa hänen isänsä Kai Keinänen.

– Isän merkitys on ollut iso. Kovasti olen kasvanut tatamin reunalla, Titta Keinänen sanoo.