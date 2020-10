Hachiko de Veluwe urhea kakkonen Gävlen raveissa

Timo Nurmoksen valmentama Hachiko de Veluwe juoksi toisen starttinsa pitkän tauon jälkeen Gävle Stora Pris -lähdössä lauantaina. Jorma Kontion ajama ruuna taisteli kakkoseksi. From The Mine oli voittaja.

Catarina Norqvistin valmentama From The Mine painui keulaan. Hachiko de Veluwe kiersi rinnalle, ja avauskierros ravattiin 12,8-vauhtia. Magnus A Djusen ohjastama From The Mine pinkoi 150 000 kruunun voittoon ajalla 12,2a/2140m.

Hachiko de Veluwe jaksoi hienosti ja piti kakkoseksi. Ingmanin perheen kasvattama ja omistama ruuna aloitti pitkän tauon jälkeen voitolla syyskuun lopulla. Hachiko on Suomessa voittanut Derbyn ja Suur-Hollolan. Hachiko olisi voinut kilpailla lauantaina myös Suomen mestaruudessa Vermossa, mutta Nurmos valitsi Gävlen kilpailun.

Einari Vidgren oy:n Radetzky ravasi myös kakkossijan. Örjan Kihlströmin ajama Deliver piti ykköseksi. Mattias Djusen ohjastama Radetzky antoi hyvän vastuksen.