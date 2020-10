Marcus Forss haluaa lisää seurajoukkuevastuuta eikä mieti puheita Huuhkajista

Maali jalkapallon Englannin mestaruussarjassa Huddersfieldiä vastaan. Rangaistuspotkumaali ja viimeistely rangaistuspotkukilpailussa Valioliigan West Bromwichia vastaan liigacupissa. Maali liigacupissa Valioliigan Fulhamia vastaan. Rangaistuspotkumaali Tanskaa vastaan alle 21-vuotiaiden EM-karsinnoissa.

Marcus Forss on ollut yksi kuluvan syksyn puhutuimmista suomalaisjalkapalloilijoista. Forss, 21, on tyytyväinen syyskauteensa.

– On lähtenyt tosi hyvin käyntiin. Kun olen päässyt pelaamaan liigacupissa ja sarjapeleissä, on mennyt hyvin. Sitä täytyy jatkaa ja tehdä lisää maaleja, Forss sanoo.

Forssin kauden tavoitteet ovat selvät.

– Haluan mennä peli peliltä eteenpäin, saada mahdollisimman paljon minuutteja ja kehittyä. Ne ovat isoimmat tavoitteeni. On ollut iso itseluottamusbuusti, kun olen tehnyt maaleja Valioliigan seuroja vastaan.

Valioliigaan nousu mielessä

Brentford tunnetaan seurana, jossa luotetaan vahvasti esimerkiksi data-analyysiin ja tilastotieteeseen. Viime kaudella Brentford oli lähellä nousua Valioliigaan, sillä se taipui vasta nousufinaalissa Fulhamille.

Kuluva sarjakausi ei ole sujunut yhtä vahvasti, sillä Brentford on kerännyt viidestä Mestaruussarjan ottelustaan seitsemän pistettä. Forssilla on vain hyvää sanottavaa seurasta.

– Nousu on tähtäimemme. Peli peliltä ja voitto voitolta etenemme sitä kohti. Seura on vähän kuin yksi perhe, ja paras, jossa olen ollut. Brentfordin tapa toimia on hyvä, Turussa syntynyt Forss kehuu.

Viime kaudella Forss pelasi lainalla Englannin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla AFC Wimbledonissa, jossa hän paukutti 18 sarjaottelussaan peräti 11 maalia. Brittikentät ovat tulleet suomalaiskärjelle tutuiksi jo nuorena, sillä hän suuntasi 13-vuotiaana West Bromwichin akatemiaan.

Viime kaudella Forssin meno tyssäsi pahaan takareisivammaan, joka piti nuoren hyökkääjän peleistä pitkään sivussa.

– Tällä hetkellä kaikki on hyvin, hän kuittaa.

Huuhkajiin nopeasti?

Vahvat otteet ovat herättäneet myös keskustelun, pitäisikö Forssin päästä kokeilemaan Suomen miesten maajoukkueessa. Toistaiseksi paikka on löytynyt Pikkuhuuhkajista.

– Meille nuorten maajoukkue on tietynlainen korkeakoulu kohti A-maajoukkuetta, ja Marcus antaa siellä näyttöjä, Suomen miesten päävalmentaja Markku Kanerva kuvaili syyskuun lopussa Forssin puuttumista Huuhkajista.

Kansojen liigassa vahvasti pelanneen Huuhkajien hyökkäyksessä paikkansa ovat vakiinnuttaneet Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo ja maalivireessä oleva Fredrik Jensen.

Jasse Tuomisen loukkaantuminen on kiihdyttänyt entisestään keskusteluita siitä, pitäisikö Forssin olla Huuhkajissa.

– Olen seurannut sitä keskustelua vähän, mutta minun asiani on näyttää kentällä parhaani. Totta kai kutsua odottaa, mutta sen aika ei ole ollut vielä, Forss sanoo.