Hulkko kauhoi sunnuntain ajallaan maailman kaikkien aikojen kärkikymmenikköön

Suomalaisuimari Ida Hulkko nousi sunnuntaina lyhyen radan 50 metrin rintauinnin SE-ajalla naisten kaikkien aikojen tilaston sijalle kymmenen. Hulkko ui ISL-ammattilaisliigassa ajan 29,45.

– Se adrenaliini, mikä koko eilisen kisapäivän kesti startista toiseen, auttoi ehdottomasti jaksamaan noin monta kovaa starttia peräkkäin. Tietysti yllätyin hieman itsekin eilisen tuloksista, kun ohjelma oli niin tiivis ja lisänä oli 200 metrin rintauinti, joka yleensä ei kuulu ohjelmaan, Hulkko kertoi tiedotteessa.

Hulkolle Suomen ennätys on kolmas tänä vuonna.

– Syksyn aikana on ajoittain ollut merkkejä, että voisi kulkea ennätysvauhtia. Sitten on taas ollut huonompia pätkiä ja esimerkiksi viikko ennen ISL:n alkua uinti oli vielä aika kateissa. Haasteita on erityisesti ollut rytmityksessä sekä liikkuvuuden kanssa, ja niitä varten on yritetty kehittää uusia harjoituksia, valmentaja Jere Jännes avasi.