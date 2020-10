Taistelu Mestarien liigan herruudesta käynnistyy – hallitseva voittaja Bayern kohtaa avauskierroksella Atleticon

Jalkapallon miesten Mestarien liigan lohkovaihe pyörähtää käyntiin tiistaina, ja saksalaisjätti Bayern München aloittaa ykkössijansa puolustamisen keskiviikkona.

Bayern joutuu heti kovaan testiin, kun se isännöi Atletico Madridia. Euroopan jalkapalloliitto Uefa on höllentänyt koronavirusrajoituksiaan, mutta esimerkiksi Bayernin ja Atleticon välinen ottelu pelataan tyhjille katsomoille.

– Vastassamme on vahva ja hankala joukkue. He olivat oikeutetusti viime kaudella pudotuspeleissä, Bayernin maalivahti Manuel Neuer tiivisti seuransa kotisivuilla.

Mestarien liigassa pelataan tiistaina ottelut Rennes–Krasnodar, Chelsea–Sevilla, Zenit–Club Brugge, Lazio–Borussia Dortmund, Kiovan Dinamo–Juventus, Barcelona–Ferencvaros, PSG–Manchester United ja Leipzig–Basaksehir.

PSG:n luotsi itsevarmana

PSG oli viime kaudella Mestarien liigan finaalissa, ja Sevilla on hallitseva Eurooppa-liigan ykkönen.

Manchester United joutuu kovaan paikkaan, kun se vierailee Pariisissa. PSG:n päävalmentaja Thomas Tuchel odottaa ottelua itsevarmana.

– Olimme viime kaudella supervahva joukkue. Olemme Mestarien liigassa hyvin vaarallisia, Tuchel sanoi Uefan kotisivuilla.

Tiistaina urakkansa aloittaa myös Barcelona, jolle viime kausi oli valtava pettymys. Tuolloin Bayern München murskasi Barcelonan puolivälierissä 8–2.

Nyt Barcelona yrittää palata aiempaan loistoonsa päävalmentaja Ronald Koemanin alaisuudessa. Oma lukunsa on supertähti Lionel Messi, joka ilmoitti loppukesästä haluavansa siirtyä muualle, mutta jatkaa seurassa.

– Hän on paras, koska hänellä on niin vaivatonta kentällä. Hän on hyvin älykäs. Hän näkee todella nopeasti parhaat ratkaisut peleissä, Koeman kehui Messiä Uefan haastattelussa.

Ronaldo sivussa koronan takia

Lohkovaihe alkaa koronaviruksen pyörteissä.

Belgialaisseura Club Brugge ilmoitti sunnuntaina, että sen pelaajista Simon Mignolet, Odilon Kossounou ja Michael Krmencik ovat Zenit-ottelusta sivussa positiivisen koronatuloksen takia.

Myös Juventuksen supertähti Cristiano Ronaldo on sivussa Mestarien liigan avauksesta koronan takia.

Keskiviikkona pelataan Bayernin ja Atleticon kohtaamisen lisäksi ottelut Salzburg–Lokomotiv Moskova, Real Madrid–Shahtar Donetsk, Inter–Borussia Mönchengladbach, Olympiakos–Marseille, Manchester City–Porto, Ajax–Liverpool sekä Midtjylland–Atalanta.

Turnaus on ollut viime vuosina espanjalaisten, saksalaisten ja englantilaisten suurseurojen leikkikenttä.

Real Madrid on vienyt kymmenestä edellisestä ykkössijasta nimiinsä neljä, Bayern München kaksi, Barcelona kaksi ja Liverpool sekä Chelsea yhden.

Monien asiantuntijoiden ja vedonlyöntitoimistojen papereissa suuria voittajasuosikkeja ovat tutut jätit: Bayern, Manchester City, PSG, Juventus, Liverpool ja Real Madrid etunenässä.