Iivo Niskanen ja Olli Ohtonen tähtäävät tasaiseen kehitykseen – Kerttu Niskasen harjoitusmäärä hypähti ennätykseen

Kaksinkertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Iivo Niskanen on 28-vuotiaana maastohiihtomaajoukkueen iso tähti ja jo esikuva nuoremmille. Viime talvena hän keskittyi ensi kertaa maailmancupiin ja sijoittui normaalimatkojen cupissa kolmanneksi.

Tulos oli korskea edelliskausiin verrattuna, muttei aivan tyydyttänyt Niskasta. Niskaselta tulee kuin ehdollisena hyväksyntänä termi "silleen tyytyväinen" tai "siihen tyytyväinen", kun hän kertaa viime talven vaiheita.

– Kisoja oli tasaiseen tahtiin, ja ohjelmassa oli myös kaksi massiivista touria. Onnistuin viemään ne terveenä läpi, Niskanen tiivisti päällimmäisen ilonaiheensa maajoukkueen mediatapahtumassa Vuokatissa.

Cupmenestystä tuli aivan eri tahtiin kuin edelliskausilla, joilla Niskanen keskittyi yhteen kuntohuippuun arvokisoissa. Kehitysharppauksessa on kuitenkin pientä harhaa viisinkertaisen arvokisamitalistin mielestä.

– Perustaso olisi riittänyt menestykseen myös edelliskausilla, mutta yhden kilpailun tavoite oli sairastumisen minimoimista. Menestys maailmancupissa kysyy perustasoa, mutta uskon, että se olisi riittänyt hyvin jo edellisvuosina, mutten halunnut riskeerata arvokisamenestystä.

Talvella ei tahdo salamoida

Niskasen harjoittelu Olli Ohtosen valmennuksessa on entisillä linjoilla. Kikkailuun ei ole tarvetta, kun kehitys jatkuu.

– Olen jatkanut aikalailla entiseen tapaan. Harjoittelua ei ole hirveästi muutettu, kun perusasioiden tekeminen on johtanut edelleen kehitykseen. Tavoitteena on kehittyä jatkossakin tasaisesti joka alueella, Niskanen totesi.

Niskanen rakentaa uraansa parhaan ominaisuutensa varaan.

– Vahvuuteni ovat toivottavasti kestävyyspuolella myös jatkossa.

Työ on jykevää perustyötä, jolla kehoa koulitaan yhä parempaan vauhtiin. Niskanen ottaa avuksi luonnonilmiön, kun hän selittää sitkeyttä vaativaa kehitystä.

– Kestävyyslajeissa salama ei lyö puuhun.

Kiitokset ja koronatodellisuus

Hiihdossa iso osa työstä tehdään maajoukkueleireillä. Niskanen kiittää ympäristöä.

– Harjoittelu on ollut kovaa kesän alusta. Kavereista on saanut yhteisharjoituksissa apua. Sen ansiosta olen pystynyt pitämään itseäni ahtaalla, ja apu on ollut myös henkisesti hyvin tärkeä.

Niskasen alkavan kauden tarkat suunnitelmat ulottuvat marraskuun loppuun. Silloin hiihdetään maailmancupin avaus Rukalla.

– Yritän ajoittaa siihen alkukauden parhaan kunnon, Niskanen lupasi.

– Sen pidemmälle minulla ei ole tarkkaa kilpailusuunnitelmaa. Voi olla, että ohjelma muuttuu luonnollisesti. Joten hiihdetään, mitä on tarjolla, Niskanen viittasi kiristyvään koronatilanteeseen.

"Fiksusti pystyy harjoittelemaan paljon, pitää muistaa myös levätä"

Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen tietää kokemuksesta, mikä parantaa hiihtovauhtia. Hänen tehoharjoituksensa on suunnattu normaalimatkojen vaatimuksiin. Sprinttityyppistä riuhtomista hän tekee vain säilyttääkseen "lihakset terävinä".

– Harjoittelu on sujunut suunnitelmien mukaan. Toivottavasti myös loppusyksy menee yhtä hyvin kuin kesä, Niskanen myhäili maajoukkueen mediatapahtumassa Vuokatissa.

Ohjelmasta on siivottu tarpeettomaksi koettu, mutta harjoitusmäärä oli kesällä mahtava.

– Olen harjoitellut enemmän kuin koskaan, mutta harjoittelussa on ollut hyvä rytmi, Niskanen paljastaa.

– Fiksusti pystyy harjoittelemaan paljon. Pitää muistaa myös levätä.

Niskanen hiihtää talvella normaalimatkoja ja "väliin muutaman sprintin". Hän on tyytyväinen kilpailukalenteriin, joka retuuttaa urheilijoita Euroopan tuttuihin kisapaikkoihin ja lopuksi cupin päätösviikonlopuksi Pekingiin.

Helmi-maaliskuussa hiihdetään Oberstdorfin MM-kisat.

– On positiivista, että kautta järjestetään normaalin kalenterin mukaan. Kansainvälinen hiihtoliitto kysyi asiaa, ja urheilijat halusivat, että kilpailemme eri paikoissa, Niskanen kertoi.

– Uskon, että pystymme kilpailemaan, kun kisoissa tehdään testejä ja käytetään erityistoimenpiteitä. Toki senkin tiedostan, että tilanne voi muuttua.

Niskanen suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti, vaikka pandemia on estänyt hänelle hyvin sopivat korkean paikan leirit.

– Menen hetki kerrallaan, sillä asioilla on tapana järjestyä, Niskanen kuvaa asennettaan koronan levittämään epävarmuuteen.