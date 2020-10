Jääkiekkoliigan oululaisjoukkueessa Kärpissä todettiin viime perjantaina koronavirustartunta, ja maanantaina joukkue kertoi toisesta positiivisesta koronatestinäytteestä. Loputkin testitulokset on nyt saatu, ja niistä ei löytynyt positiivisia testituloksia, seura kertoi tiistaina.

– Hienoa tässä vaiheessa todeta, ettei lisätartuntoja ole. Näyttää siltä, että joukkueissa voimassa olevat varotoimet ovat olleet oikeita ja ne ovat tehonneet, Oulun Kärpät -yhtiön toimitusjohtaja Tommi Virkkunen iloitsi seuran sivuilla.

Seuran kaikki koronavirukselle altistuneet on testattu ja he ovat karanteenissa, joka jatkuu ensi maanantaihin asti. Kärpiltä on siirretty kolme kotiottelua ja yksi vierasottelu myöhemmin pelattavaksi.

