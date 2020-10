Mercedes-pomo pohti supertiimitoiveita: "Tilanne on se mikä se on"

Formula ykkösten historiaan mahtuu herkullisia tarinoita kahden huippukuljettajan yhteiselosta samassa tallissa. Tämän hetken maukkain optio moiseen olisi kahden kärkiajajan eli Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin tallitoveruus, jota on pyöritelty monien fanien unelmissa jo pitkään.

Moinen supertiimi ei kuitenkaan ole näköpiirissä ainakaan, jos F1-mahtitallin Mercedeksen tallipäällikköä Toto Wolffia on uskominen.

Hamilton ajaa Mercedeksellä Valtteri Bottaksen kera, ja vaikka brittimestari ei olekaan vielä tehnyt jatkoa sopimukseensa, hänen uskotaan kuitenkin pysyvän Mercedeksen riveissä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Verstappenilla puolestaan on sopimus Red Bullin kanssa vuoteen 2023. Moottorivalmistaja Hondan vetäytyminen F1-sirkuksesta ensi kauden päätteeksi nostatti kuitenkin ajatusta siitä, että nuori hollantilaistähti saattaisi saada sauman ulos Red Bull -sopimuksestaan. Wolff ei kuitenkaan pohdi Verstappenia, vaan vakuuttaa jälleen kerran tallin olevan tyytyväinen Bottakseen.

– Valtteri tekee meille hienoa työtä ja niin tekee Lewiskin, ja kumpikin on yhä taitotasonsa huipulla. Sen lisäksi meillä on junioreita tulossa, he saattavat olla osa meidän tulevaisuuttamme. Keskittymisemme on tuossa, Wolff sanaili F1:n sivustolla.

– Ja Maxin tilanne ei mahdollista mitään mahdollisuutta nyt. Hän on sitoutunut Red Bulliin, arvostan hänen lojaliteettiaan ja mielestäni on tärkeää, että Red Bullilla on hänet. Tilanne on mikä se on, ja se on hyvä sekä hänelle että meille.

Rosbergin aika kummittelee yhä

Wolff on viime vuosina muistanut myös kiitellä Bottaksen ja Hamiltonin välistä kitkatonta ja draamatonta suhdetta. Bottas korvasi tallissa Nico Rosbergin, jonka tallikaveruus Hamiltonin kanssa oli välillä hyvinkin kitkerää.

– Se oli hyvin vaikeaa, niin paljon negatiivisuutta ja se vei mukanaan (muutkin tallissa). Puhuimme siitä, mutta vihamielisyys pysyi ja vielä senkin jälkeen, kun Nico oli lopettanut uransa, Wolff muisteli.

– Siksi on niin virkistävää, että sen jälkeen kun Valtteri tuli, meillä ei ole ollut mitään tuollaista.