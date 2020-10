FC Lahden alakerta lahjoitti pisteet Hongalle – ”En sanoisi, että se oli onnea”

Miesten jalkapalloliigan neljän parhaan joukkoon ja europeleihin janoava Honka kukisti torstai-illan kotiottelussaan FC Lahden maalein 2–1, kun espoolaisjoukkue hyödynsi avausjaksolla vastustajansa hutiloinnin.

Senegalilaiskärki Macoumba Kandji upotti avausmaalin rangaistuspotkulla lahtelaistoppari Mikko Viitikon käsivirheen jälkeen ja oli mukana myös 2–0-maalissa. Kandji tavoitteli syötöllä Lucas Kaufmannia, mutta laitapuolustaja Jean-Christophe Coubronne toheloi pallon omaan maaliin.

– En sanoisi, että se oli onnea. Saimme tilanteet kovan työn jälkeen, Kandji toppuutteli.

– En tiedä, minkä takia, mutta Lahti oli vaikea vastustaja harjoitusottelussa, cupissa ja kauden aiemmassa liigakohtaamisessa. Meidän tavoitteemme oli voittaa heidät ja saimme nyt kolme pistettä.

Harjoitusottelussa FC Lahti oli etevämpi 2–1 ja Suomen Cupin puolivälierässä 1–0. Liigakauden ensimmäinen kohtaaminen päättyi 0–0.

Honka on neljäntenä, kun sillä on jäljellä yksi ottelu. Sen jälkeen joukkueet on tavoitteena jakaa kuuden joukkueen mestaruussarjaan ja kuuden haastajasarjaan. FC Lahti on kiinni kuudennessa sijassa eikä luovuttanut murheellisen avausjakson jälkeen.

FC Lahti pääsi kiinni peliin ja sai rangaistuspotkun Demba Savagen käsivirheen jälkeen. Jasin-Amin Assehnoun laukoi kavennuksen ja hankki vähän myöhemmin punaisen kortin Hongan Rui Modestolle.

– Myös meillä oli paikkoja toisella jaksolla, mutta emme tehneet maaleja. Lahti pysyi mukana pelissä, Kandji myönsi.

Maalinteko on ollut Hongan ongelma. Kandjin mukaan kesti aikansa, että pelaajat oppivat tuntemaan toistensa kuviot ja pelaamaan yhdessä.

– Nyt olemme saaneet homman rullaamaan, luoneet tilanteita ja tehneet maaleja, hyökkääjä paalutti.