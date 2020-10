Neljä uutta tartuntaa sekoittaa jalkapalloliigan loppusuoraa – mestaruus saattaa tipahtaa HJK:n syliin

IFK Mariehamn kertoi ensimmäisestä tartunnastaan jo tiistaina ja joutui tuolloin karanteeniin 27. lokakuuta saakka. Sen vuoksi joukkueen torstai-illan kotiottelu HJK:ta vastaan piti siirtää ensi viikolle ja pelattavaksi 29. lokakuuta.

Samalla liiga siirsi koko runkosarjan päätöskierroksen pelattavaksi 1. marraskuuta. Runkosarjan jälkeen joukkueet pitäisi jakaa kuuden joukkueen mestaruussarjaan ja kuuden joukkueen haastajasarjaan, mutta vielä on epäselvää, pystytäänkö jatkosarjoja pelaamaan.

Sarjan kärjessä on nyt HJK, jolla on 44 pistettä ja jäljellä kaksi ottelua. Toisena oleva KuPS on kolmen pisteen päässä, mutta sillä on jäljellä vain yksi ottelu runkosarjaa. Mestaruussarjassa KuPSilla olisi tilaisuus porhaltaa HJK:n ohi, mutta pelkän runkosarjan puitteissa tämä on lähes mahdotonta. Tasapisteissä joukkueiden järjestys ratkaistaisiin maalierolla, joka HJK:lla on selkeästi kuopiolaisia parempi.