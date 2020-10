Valioliigan Crystal Palacella koronamurheita – nyt tartunnan sai maalivahti

Englannin A-maajoukkueessakin nähty Butland on Hodgsonin mukaan eristyksissä hotellihuoneessa Lontoossa.

– Myönteinen asia on, että hän voi hyvin, vaikka onkin pettynyt ja turhautunut, koska näkee tällä hetkellä vain hotellihuoneensa seinät, konkarivalmentaja sanoi.

Palacella on muutoinkin maalivahtihuolia, sillä Wayne Hennessey on loukkaantumisen takia sivussa ainakin tammikuulle. Palacen ykköstorjuja on tällä kaudella ollut Vicente Guaita.

Palace ilmoitti muutama päivä sitten, että hyökkääjä Jordan Ayew on saanut koronatartunnan. Lauantain Fulham-vierasottelusta on lisäksi sivussa Gary Cahill loukkaantumisen takia.

Palace on kerännyt viidestä jalkapallon Englannin Valioliigan ottelustaan seitsemän pistettä.