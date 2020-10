Manchester Cityn vaikea alkukausi jatkui tasapelillä – West Hamin Antonio taituroi saksipotkumaalin

Manchester Cityn alkukausi ei ole ollut odotetun vahva jalkapallon Englannin Valioliigassa. Lauantaina City jäi 1–1-vierastasapeliin West Hamia vastaan.

Michail Antonio vei kotijoukkueen johtoon 18. minuutilla taiturimaisella saksipotkulla. City tuli toisen puoliajan alussa tasoihin Phil Fodenin kääntölaukauksella.

Ottelun lopussa Cityn Raheem Sterlingillä oli paikka ratkaista kamppailu, mutta loisto-ottelun pelannut maalivahti Lukasz Fabianski veti pidemmän korren. Lisäajalla Riyad Mahrez oli vähällä viedä vieraat johtoon, mutta pallo meni Fabianskin torjunnasta tolpan kautta ohi.

City on kerännyt viidestä liigapelistään yhteensä kahdeksan pistettä ja on sarjataulukossa sijalla 11 ennen lauantain muita otteluita. Kuusi ottelua pelannut West Ham on Cityn kanssa samassa pistemäärässä ja kymmenentenä.

Valioliigassa pelataan myöhemmin tänään ottelut Fulham–Crystal Palace, Manchester United–Chelsea ja Liverpool–Sheffield United.