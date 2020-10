Pulkkanen golfaa kärkikaartissa Italiassa, kiertue nosti Twitter-tähdeksi

Tapio Pulkkanen on hyvissä asemissa jaetulla kuudennella sijalla golfin miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa Italiassa. Pulkkanen pääsee huomiseen päätöspäivään jaetulta kuudennelta sijalta.

Pulkkanen on pelannut Bresciassa kolme kierrosta yhteensä 14 lyöntiä alle mittatuloksen. Hänen kierrostuloksensa ovat 67, 68 ja 67. Tänään kierrokseen kuului seitsemän birdieä ja kaksi bogia.

– Muutaman viime kisan aikana puttaaminen on alkanut tuntua hyvältä, ja se on jatkunut täällä. Sain paljon hyviä upotuksia kolmena päivänä, Pulkkanen viestitti STT:lle Italiasta.

Euroopan-kiertue nosti lauantaina Twitteriin Pulkkasen hienon lähestymislyönnin 16. väylällä. Pulkkanen löi pallonsa noin puolen metrin päähän lipusta ja upotti birdieputtinsa.

Pulkkanen kertoi hioneensa pitkää lyömistään koti-Suomessa viime viikolla. Se tuotti tulosta, ja lyöminen tuntuu Pulkkasen mukaan hyvältä.

Hän on viiden lyönnin päässä johtopaikasta, jota pitävät hallussaan Englannin Laurie Canter ja Ross McGowan. He ovat yhteistuloksessa –19. Canter on ollut johtopaikalla alusta asti, sillä hän pelasi torstaina 60 lyönnin kierroksen.

Pulkkasen edellä on lisäksi Etelä-Afrikan Dean Burmester tuloksessa –16 ja kaksi pelaajaa tuloksessa –15. Pulkkasen kanssa kuudennen sijan jakaa Espanjan Adri Arnaus.