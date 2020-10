Lewis Hamilton on vahvasti matkalla kohti uutta formula ykkösten ennätystä, kun Portugalin gp:stä on jäljellä enää vajaat 15 kierrosta. Hamilton johtaa Mercedes-tallitoveriaan Valtteri Bottasta selkeästi, ja jos brittikuljettaja pysyy kärjessä maaliin asti, on gp-voitto hänelle 92:s. Se on F1:n uusi voittoennätys.

Red Bullin Max Verstappen on noin kymmenen sekunnin päässä Bottaksesta. Neljäntenä ajaa Ferrarin Charles Leclerc. Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli kisan alkuvaiheissa peräti kuudentena, ja Räikkönen on taistellut kisassa senkin jälkeen. Hän taistelee pistesijasta eli kymmenen parhaan joukkoon pääsystä.