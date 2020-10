Lehti: Ruotsin kiekkoliigan Linköpingissä yli 20 koronatartuntaa, joukkueessa kuusi suomalaista

Ruotsin jääkiekkoliiga SHL:ssä pelaava Linköping on keskellä koronavirustartuntojen rypästä, kertoo Aftonbladet . Lehden mukaan Linköpingissä on yli 20 virustartuntaa. Tartunnan saaneiden joukossa on pelaajia ja liigajoukkueen johtoa.