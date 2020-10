Everton kärsi kauden avaustappionsa – konkariluotsi Ancelotti kutsui ulosajoa vitsiksi

Southampton päätti Evertonin tappiottomien otteluiden sarjan jalkapallon Englannin Valioliigassa nappaamalla 2–0-kotivoiton.

Everton oli kerännyt ennen sunnuntaita Valioliigassa viidestä ottelustaan neljä voittoa ja yhden tasapelin. Lisäksi liigacupissa on tullut kolme voittoa, joten Evertonin tappiottomien otteluiden sarja kesti kahdeksan kamppailua.

Päävalmentaja Carlo Ancelottin miehistön esitys jätti sunnuntaina runsaasti parantamisen varaa vahvasti pelannutta Southamptonia vastaan.

James Ward-Prowse laukoi Southamptonin johtoon 27. minuutilla. Jatkoa seurasi 35. peliminuutilla, kun Che Adamsin laukaus muutti Evertonin pelaajasta suuntaa, ja pallo painui verkon perukoille. Danny Ings pohjusti molemmat kotijoukkueen osumat.

Evertonin paras paikka avauspuoliajalla oli Gylfi Sigurdssonilla, jonka laukaus osui ylärimaan.

Ottelun 72. minuutilla Lucas Digne sai suoran punaisen kortin astuttuaan Kyle Walker-Petersin akillesjänteen päälle. Ancelottia ulosajotuomio ei miellyttänyt lainkaan.

– Punainen kortti oli vitsi. Kyseessä ei ollut tahallinen teko eikä varmasti väkivaltainen. Ehkä se oli keltaisen paikka. Tuomio ei ollut oikea eikä reilu. Valitamme siitä, se on varmaa, Ancelotti lateli AFP:n mukaan.

Samalla konkarivalmentaja myönsi, ettei Everton pelannut hyvin ja että Southampton ansaitsi voittonsa.

Everton joutui otteluun ilman Richarlisonia ja Seamus Colemania, joista ensiksi mainittu oli pelikiellossa ja jälkimmäinen loukkaantunut.

Tappiostaan huolimatta Everton on yhä Valioliigan kärjessä. Myös Southampton on päässyt hyvään vireeseen, sillä se on voittanut neljästä viime sarjapelistään kolme ja pelannut kerran tasan. Southampton on kolmen pisteen päässä Evertonista.

Wolverhampton ja Newcastle pelasivat tasan

Wolverhampton ja Newcastle pelasivat 1–1-tuloksen. Ottelun avausosuman teki 80. minuutilla komealla tykityksellä Raul Jimenez. Jacob Murphy laukoi ottelun lopussa vapaapotkusta vierasjoukkue Newcastlen tasoihin.

Sekä Newcastlen maalivahti Karl Darlow että Wolverhamptonin virkaveli Rui Patricio saavat ottaa osumista pienen osan kontolleen.

Valioliigassa pelataan myöhemmin sunnuntaina ottelu Arsenal–Leicester.