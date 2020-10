Zlatan Ibrahimovic osui taas kahdesti – ruotsalaistähti myös töpeksi vastustajalle tasoituksen

AC Milanin pöyhkeä ruotsalaishyökkääjä Zlatan Ibrahimovic on jykevässä maalivireessä. Maanantain Serie A -ottelussa AS Romaa vastaan Ibrahimovic viimeisteli kaksi osumaa, ja hän johtaa kuudella maalillaan liigan maalipörssiä.

AC Milanin ja AS Roman ottelu päättyi 3–3-tasapeliin. Kotijoukkue Milan johti ottelua kolmeen otteeseen, mutta sille tuli lopulta kauden ensimmäinen pistemenetys.

Ibrahimovic onnistui maalinteossa ensi kerran vajaassa kahdessa minuutissa, kun hän pääsi ohjaamaan Rafael Leaon syötön ohi AS Roman maalivahdin Antonio Miranten.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Toisella puoliajalla Ibrahimovic, 39, vei kotijoukkueen pilkulta 3–2-johtoon. AS Roman 3–3-tasoituksen viimeisteli Marash Kumbulla 84. minuutilla.

Vastustajan tasoitus meni Ibrahimovicin piikkiin. Hän yritti kikkailla pallon kulmapotkutilanteessa AC Milanin maalilta, mutta pallo purkuyritys meni suoraan Kumbullalle ja kotijoukkueen maaliin.

– Hyvä peli kahdelta hyökkäävältä joukkueelta, ja olen tyytyväinen joukkueen peliin, mutta johtoaseman menettäminen kolmeen kertaan oli turhauttavaa, AC Milanin valmentaja Stefano Pioli tunnusti Italian tv:n haastattelussa.

– Pystyimme rakentamaan maalipaikkoja nopeilla hyökkäyksillä, mutta vastustaja oli siinä vielä meitä parempi.

Ibrahimovic on tehnyt kauden kolmessa pelaamassaan Serie A -pelissä kuusi maalia eli kahden maalin ottelukeskiarvolla. AC Milan johtaa sarjaa kahden pisteen erolla Napoliin ja Sassuoloon. AS Roma on sarjassa yhdeksäntenä.