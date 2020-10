Kimi Räikkönen teki yksivuotisen jatkosopimuksen Alfa Romeon kanssa

Kimi Räikkönen on tehnyt yksivuotisen jatkosopimuksen formula 1 -sarjan Alfa Romeon kanssa, talli tiedotti. Suomalaisen kanssa Alfa Romeon toisena kuskina ajaa ensi kaudellakin Antonio Giovinazzi.

Räikkönen, 41, on formula ykkösten kaikkien aikojen kokenein ajaja. Hän debytoi sarjassa 2001 ja voitti maailmanmestaruuden 2007.

– Alfa Romeo on minulle enemmän kuin talli, se on kuin toinen perhe. Moni tuttu kasvo siltä ajalta, kun debytoin formula ykkösissä 2001, on edelleen täällä, ja tämän tallin ainutlaatuinen ilmapiiri antaa minulle lisämotivaatiota jatkaa 19. kauteen tässä lajissa. En olisi täällä, jos en uskoisi tallin projektiin ja siihen, mitä voimme saavuttaa yhdessä. Tämä talli arvostaa kovaa työtä sanojen sijaan, ja se sopii minun tyyliini. Odotan ensi kautta, ja toivottavasti pystymme ottamaan askelia kohti keskiporukan eturiviä, Räikkönen sanoi tallin tiedotteessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Alfa Romeon nimi palasi formula ykkösiin 2018 yli 30 vuoden tauon jälkeen, kun Alfa Romeo teki Sauber-tallin kanssa sopimuksen. Tallin nimi muuttui Alfa Romeoksi kaudeksi 2019.