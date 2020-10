Hülkenbergin jatko on Hornerin hyppysissä – saksalaisveteraani seuraa rauhallisin mielin formula 1:n kuljettajamarkkinoita

Formulaveteraani Nico Hülkenberg seuraa F1-kuljettajamarkkinoiden käänteitä levollisin mielin. Lähes 200 startin saksalaiskonkari pääsi tällä kaudella tuuraamaan Racing Pointin kuljettajia kolmen kisaviikonlopun ajaksi ja haaveilee ensi kaudeksi Red Bull -pestistä.

– Kuljettajapaikkoja on formula 1:ssä todella vähän. Niistä ja myös minun ajamisestani päättävät muut kuin minä, mutten kanna siitä sen enempää huolta, Hülkenberg arvioi jatkoaan ESPN:n haastattelussa.

Hülkenberg, 33, on tänä vuonna ollut radalla hyvässä vauhdissa, vaikkei hänellä ollut tilaisuutta pitää ajotuntumaa yllä kilpakumppaneiden tapaan.

– Näyttöjä on vaikea antaa, jos ei pääse kisaamaan koko kautta. Silloin ei ole jatkuvasti asioista päättävien näkyvillä, ja tässä lajissa tulokset unohdetaan nopeasti, Hülkenberg muistutti.

– Olin tyytyväinen vauhtiini tänä vuonna ja tein mielestäni juuri sen, mitä minulta odotettiin. Tässä lajissa on kuitenkin tapana muistella vain edellistä kisaa.

Kaikki yhden kortin varassa

Hülkenbergin ulottuvilla on todennäköisesti vain Red Bullin thaimaalaiskuljettajan Alex Albonin paikka. Albon on jäänyt pahasti tallitoverinsa Max Verstappenin jalkoihin, mutta tallipäällikkö Christian Horner on silti puhunut edelleen Albonin jatkon puolesta.

Jos paikka lopulta vapautuu, siitä kilpailee myös Sergio Perez meksikolaisen rahan tuella.

Kun Alfa Romeo ilmoitti jatkavansa Kimi Räikkösen ja Antonio Giovinazzin kanssa, yhdysvaltalainen Haas-talli turvautuu kaikesta päätellen Ferrarin kuljettaja-akatemian kouluttamaan Mick Schumacheriin ja mahdollisesti Pereziin.

Hülkenberg ei osallistunut spekulaatioon ESPN:n haastattelussa.

– Minulla ei ole kiire mihinkään. Selvitän ensin mielessäni, mitä haluan, Hülkenberg selitti asennettaan.

– Eikä siinä mitään hätää, jos ovet formula 1:een sulkeutuvat minulta kokonaan. Sitten täytyy harkita, kiinnostaako minua ajajana jokin muu vaihtoehto.