TiPS jatkoi kultajahtiaan – mestari-HJK nurin hernerokkasumussa

TiPS ylsi kuudenteen peräkkäiseen voittoonsa jalkapallon Kansallisessa liigassa, kun se löi HJK:n 3–0. TiPS tavoittelee väkevästi kultaa johtamalla sarjaa. Tikkurilalaisseura varmisti historiansa ensimmäisen mitalin, sillä sinetti vähintään hopeasijalle syntyi perjantaina.

Viimeisellä kierroksella TiPS kohtaa vieraissa KuPSin, toisella mestaruuden tavoittelijalla Åland Unitedilla on jäljellä pelit KuPSia ja Honkaa vastaan.

– Lähdemme voittamaan. Haluamme kultaa tänä vuonna, TiPSin Jenna Topra mottosi viikon päähän.

Kamppailu pelattiin Tikkurilan kentän olosuhteiden takia Myyrmäessä. Samaisella stadionilla cupin finaalin hävinnyt TiPS menestyi muoviviheriöllä tällä kertaa hienosti haastavassa yllätyselementissäkin. Toisella pelijaksolla keinonurmea verhosi sakea sumuvaippa, joka tasaisesti ulottui kentän päästä päähän ja laidasta laitaan. Suurimmalle osalle 321 katsojasta varsinkin viimeinen osuma jäi mysteeriksi.

– Puolesta pelistä en nähnyt mitään. Mutta ilmeisesti hyvin pelattiin, TiPSin valmentaja Pauliina Miettinen veisteli.

Viimeistelyssä kunnostautunut Topra selitti TiPSin kiilaamisen mitaleille vaivatta.

– Pade (Pauliina Miettinen) on nostanut meidät uudelle tasolle. Kovaa treenattu, jaksetaan peleissä loppuun asti.

HJK Islantiin

Viime kauden mestarille HJK:lle seuraava tähtäin on Islannissa, jossa se pelaa Reykjavikissa keskiviikkona Mestarien liigan 1. karsintakierroksen ottelun.

– TiPS oli tänään yhtenäisempi. 16:n rajalta ei tänään nähnyt keskiviivaa pidemmälle, se korosti kollektiivisessa pelaamisessa onnistumista, HJK:n parhaana palkittu Essi Sainio kiteytti.

Naisten jalkapallomestaruudesta on kilpailtu Suomessa vuodesta 1971 lähtien. Kultaan on yltänyt kaikkiaan 13 eri seuraa. Kaikkein menestynein on HJK peräti 23:lla tittelillä, sen jälkeen useimmin ykköseksi ovat nousseet PK-Vantaa (7) ja Honka (4).

Kolmella edellisellä kaudella mitalin saavuttanut Klubi voi saavuttaa vielä pronssin.

– Mitalisauma ei ole vielä mennyt. Jos Åland voittaa ensin KuPSin, niin sitten on vielä viimeisen kierroksen pelit, HJK:n valmentaja Jonne Kunnas kuvasi.

– Nyt katseet ovat keskiviikon ottelussa. Tiistaina lähdemme reissuun, elämme matkan ajan omassa kuplassa.