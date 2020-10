Consalvon ylivoimaa Kymenlaakso-ajon finaalissa

Kolmivuotiaiden lämminveristen suurkilpailu Kymenlaakso-ajo oli Markku Niemisen tallin Consalvon näytös Kouvolan 75-raveissa lauantaina.

Takamatkalta matkaan lähtenyt Consalvo yritti edetä keulapaikalle jo toisessa kaarteessa, muttei siinä vielä onnistunut. Viimeisellä takasuoralla Consalvo ei enää kysellyt, vaan jyräsi kärkeen ja lipui vakuuttavasti ylivoimavoittoon.

– Consalvo on erikoisen hyväntuntuinen hevonen. Korvat kiinni ajettiin maaliin, olisi aika paljon varaa ollut parantaa. Se on koko ajan petrannut ja petrannut, että ensi vuosi on hevosen kanssa tosi mielenkiintoinen, Ari Moilanen näki voittajasta.

Team Consalvos omistama Consalvo ansaitsi voitostaan 45 000 euroa.

Kotiradan ruuna järjesti jymypaukun

Avoimessa Kavioliigan lähdössä, Lasse Heikarin Muistoajossa, tapahtui heti kiihdytyksessä odottamattomia asioita, kun suursuosikki Vixus laukkasi kiihdytyksessä mahdollisuutensa.

Kilpailutauolta tositoimiin palannut Välähdys otti keulapaikan, muttei ollut parhaimmillaan eikä jaksanut puristaa voittomatsiin.

Toisen radan veturiksi alussa kiertänyt Tuviker jyräsi tasaisen matkavauhdin päätteeksi parhaaksi avoimen tason debyytissään. Tiia Paavolan suojatin Tuvikerin voittajakerroin 138 kuvaa yllätyksen massiivisuutta.

– Se näytti nyt sen, että puheet, joita joskus sanoin, että tästä voi tulla avoimen luokan hevonen, ei ollut tuulesta temmattua, ohjastaja Marko Heikari myhäili.

Kouvola-ajossa Santtu Raitalan ohjastama Thai Exposive poimi keulapaikan kiihdytyksen päätteeksi itselleen, ja Antti Ojanperän treenattava piti varmasti 10 000 euron arvoiseen voittoon.

Olavi Nisonen oli ohjastanut suojattinsa Pauhiksen uran kaikki 71 kilpailua, mutta nyt Nisonen antoi Pauhiksen ohjat Antti Teivaiselle ja seurasi kilpailua aidan varresta. Pauhis kiihdytti keulapaikalle, josta hallitsi kevyenoloisesti parhaaksi.

Toto75-voittoihin ylsivät myös Hulluduunari, Effronte Photo sekä Memphis Minnie. Täysosumia ei kierroksella löytynyt ainuttakaan. Kuudella oikein lunasti 230,89 euroa, viidellä oikein sai 11,17 e.