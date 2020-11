LeBron James innostui Barack Obaman kolmosesta Twitterissä

Hiljattain Los Angeles Lakersin NBA-koripallomestaruuteen johtanut LeBron James kommentoi Obaman viestiä omassa tviitissään innostuneesti.

– Sinä vain pullistelet ystäväni. Tätä siinä vain teet?? Ok ok ymmärrän. Rahaa pankkiin, James kirjoitti.

Obama ja James olivat tänä vuonna yhteydessä, kun NBA-koripalloilijat protestoivat poliisiväkivaltaa vastaan jättäytymällä pois pelistä NBA:n pudotuspelikuplassa. Tämän jälkeen pelaajat Jamesin johdolla kysyivät neuvoa Obamalta siitä, miten protestointi tehokkaimman kanavoitaisiin muutokseen.

Keskustelun tuloksena pelaajat ja NBA julkistivat yhteisen ohjelman, jonka seurauksena muun muassa NBA-areenoja on otettu käyttöön äänestyspaikkoina tulevissa presidentinvaaleissa.

Obama pelasi koripalloa high schoolissa. Hän kuuluu äärimmäisen harvalukuiseen lukiojoukkueen vaihtopelaajien joukkoon, jonka koripalloinnostuksesta on kirjoitettu kokonainen kirja, Sports Illustratedin pitkäaikaisen koripallotoimittajan Alexander Wolffin The Audacity of Hoop.

Michelle Obama lähetti pariskunnan seurustelun alkuaikoina Barack Obaman pelaamaan koripalloa veljensä Craig Robinsonin kanssa selvittääkseen uuden miesystävänsä luonteen. Craig Robinson pelasi menestyksekkään uran Yhdysvaltain yliopistosarjoissa ja varattiin NBA:han 1983, mutta ei koskaan päässyt liigaan pelaajana.