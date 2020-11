Southamptonin Ward-Prowsella hieno syntymäpäivä – Aston Villan komea kiri jäi vajaaksi

Southamptonin keskikenttäpelaaja James Ward-Prowse juhli 26-vuotispäiväänsä kahdella komealla vapaapotkumaalilla, ja Southampton nappasi 4–3-vierasvoiton Aston Villasta jalkapallon Englannin Valioliigan sunnuntain avauspelissä.

Ward-Prowsesta tuli valioliigahistorian yhdeksäs kaksi vaparimaalia samassa pelissä tehnyt pelaaja, ja ensimmäinen sitten Tottenhamin Christian Eriksenin ja vuoden 2015. Maalit veivät Southamptonin 3–0-taukojohtoon, avausmaalin vieraille teki Jannik Vestergaard puskemalla Ward-Prowsen vapaapotkun Villa-maaliin.

Toisella puoliajalla Danny Ings vei Southamptonin jo neljän maalin johtoon. Tyrone Mingsin 1–4-kavennuksen piti olla enää kosmetiikkaa, varsinkin kun peli eteni aina loppuhetkilleen ilman Villan lisämaaleja. Lisäajan kolmannella minuutilla Ollie Watkins iski rangaistuspilkulta 2–4 ja Jack Grealish toi Villan maalin päähän, mutta Grealishin veto jäi ottelun viimeiseksi ja näin Southampton otti maukkaan vierasvoiton.

Neljä voittoa viidestä viime pelistään ottanut Southampton on liigassa kolmantena, kolme pistettä kärki-Liverpoolia perässä. Kauden alun yllättäjä, neljä ensimmäistä peliään voittanut Aston Villa on hävinnyt kaksi viimeisintään ja on kuudentena ennen päivän myöhempiä pelejä. Tänään otellaan vielä pelit Newcastle–Everton, Manchester United–Arsenal ja Tottenham–Brighton.