TPS-hyökkääjä Ääritalo päättää pelaajauransa – "Kyllähän minulla täysin mustavalkoinen sydän on"

Ääritalo, 35, edusti TPS:ää vuosina 2005–2014 ja uudestaan vuodesta 2017 eteenpäin. Välissä hyökkääjä pelasi myös saksalaisessa Holstein Kielissä, FC Lahdessa ja KuPSissa.

– Kaikki nämä ihmiset tässä ympärillä ovat kaikkein tärkeimpiä. Joka joukkueessa on tuttuja, ja lajin ympärillä on hyvä henki ja yhteenkuuluvuuden tunne. Ja mitä TPS:ään tulee, niin kyllähän minulla täysin mustavalkoinen sydän on, Ääritalo tunnelmoi tiedotteessa.

Kotimaan liigakentillä Ääritalo on pelannut 301 ottelua, joissa hän on viimeistellyt 65 maalia. Hyökkääjä on pelannut myös kuusi miesten A-maaottelua.