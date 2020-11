Lohkon hännille valahtaneet Real Madrid ja Inter pelaavat Mestarien liigan pudotuspelipaikasta – "Tämä on meille finaali"

Jalkapallon miesten Mestarien liigaan lohkosuosikkeina lähteneet Real Madrid ja Inter ovat kiperässä paikassa tiistaina, kun suurjoukkueet ottavat yhteen Madridissa liigan kolmannella ottelukierroksella. Joukkueet ovat B-lohkon peränpitäjinä Shahtar Donetskin ja Borussia Mönchengladbachin takana, joten tappio keskinäisestä ottelusta tietäisi kovaa kolausta pudotuspelihaaveille.

Madridilaiset ovat aloittaneet Espanjan liigan mestaruusvauhdilla, mutta Mestarien liigassa on ollut hankalaa. Realin lohkovaihe alkoi yllättävällä kotitappiolla Shahtarille, ja viime viikolla vain viime hetken maalit pelastivat joukkueelle 2–2-tasapelin Borussian vieraana.

– Tunnemme vastustajamme, ja ottelusta tulee mutkikas. Heillä on hyvä ja erittäin fyysinen joukkue. Jälleen hankala ottelu meille, Realin päävalmentaja Zinedine Zidane ennakoi Inter-ottelua espanjalaislehti Marcan mukaan.

Zidane summasi ytimekkäästi, mitä Inter-kohtaaminen tarkoittaa joukkueen Mestarien liiga -haaveiden kannalta.

– Tämä on meille finaali, ranskalainen totesi.

Viime kaudella hopeasijaa sekä Italian Serie A:ssa että Eurooppa-liigassa maistanut Inter on aloittanut kauden ailahdellen. Mestarien liigassa joukkue on yltänyt kahteen tasapeliin, Serie A:ssa Antonio Conten ryhmä on kuudentena.

Atalanta ja Liverpool kärkikamppailussa

Toissa kauden Mestarien liigan voittaja ja Englannin hallitseva liigamestari Liverpool matkustaa D-lohkon kärkikamppailuun Pohjois-Italiaan Atalantan vieraaksi. Raikasta ja hyökkäävää jalkapalloa viime vuosina esittänyt Atalanta putosi elokuussa niukasti Mestarien liigan välieristä ja on jälleen aloittanut kauden pirteästi.

Liverpoolin saksalaisluotsi Jürgen Klopp tuntee bergamolaisryhmän vaarallisuuden.

– He pelaavat erittäin organisoidusti, luottavat pelijärjestelmäänsä sataprosenttisesti ja tietävät täsmälleen, mitä jokaisen pelaajan on tehtävä. He käyttävät yksilöidensä taitoja uskomattoman älykkäällä tavalla, Klopp suitsutti Liverpoolin verkkosivuilla.

Mestarien liiga jatkuu tiiviillä tahdilla, sillä otteluita pelataan jo kolmantena viikkona peräkkäin. Tämän viikon jälkeen joukkueet saavat kolme viikkoa huiliaikaa, mutta marras-joulukuussa odottaa jälleen kolme ottelua peräkkäisinä viikkoina.