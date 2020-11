HJK jatkoi laitamiehensä sopimusta – myös Hakassa pelanneelle HJK:n ruotsalaisvahdille jatkoa

Jalkapallon miesten Suomen mestaruuden varmistanut HJK kertoi , että seura on käyttänyt laitahyökkääjäsopimuksessa olleen option. Papua-Uusi-Guinean maajoukkuemiehen optio kattaa kaudet 2021 ja 2022.

– David on teknisesti taitava ja juoksuvoimainen joukkuepelaaja, jonka ominaisuudet sopivat monilta osin joukkueen pelitapaan. Hän on sopeutunut koko ajan paremmin ja paremmin seuran toimintaympäristöön ja sen vaatimuksiin, joten tästä on hyvä jatkaa tulevalle kaudelle, HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula toteaa.

Browne, 24, on tällä kaudella pelannut 13 liigaottelua ja tehnyt niissä kaksi maalia sekä jakanut viisi maalisyöttöä.

HJK käyttää myös ruotsalaismaalivahti Jako b Tånnanderin option, joka kattaa ensi kauden. Tånnander, 20, on pelannut tällä kaudella lainalla Hakassa 11 liigaottelua.

– Tämä syksy Hakassa on ollut hyvä kehitykseni kannalta. Olen saanut arvokasta kokemusta, mikä valmistaa minua ensi kauteen HJK:ssa, Tånnander sanoo.