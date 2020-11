Real Madridin yllättäneelle ukrainalaisjoukkueelle paha selkäsauna Mönchengladbachilta

Jalkapallon Mestarien liigan lohkovaiheen avauskierroksella pari viikkoa sitten espanjalaisjätti Real Madridin tämän kotikentällä yllättäen voittanut ukrainalainen Shahtar Donetsk jäi tiistain varhaisillassa jyrän alle, kun saksalaisjoukkue Mönchengladbach vieraili Kiovassa. Loppuluvut kolmannen lohkokierroksen ottelussa olivat vieraille peräti 6–0.

Donetsk järisytti Realia ja jalkapallomaailmaa 3–2-voitolla 21. lokakuuta, ja viime viikolla se venyi kotipelissään maalittomaan tasapeliin italialaista Interiä vastaan. Lohkopelien avaustappio tuli sitten mahdollisimman tylysti Gladbachin paukuttaessa jo avauspuoliajalla neljä maalia. Ranskalaishyökkääjä Alassane Plea maalasi 8. ja 26. minuutilla, ja väliin mahtui Shahtarin oma maali.

Ramy Bensebaini teki vielä hieman ennen taukovihellystä Gladbachin neljännen, ja toisella puoliajalla Lars Stindl ja hattutemppuun yltänyt Plea täydensivät murskalukemat.

Tappiotta pelannut Mönchengladbach johtaa B-lohkoa koottuaan viisi pistettä, Shahtarilla on neljä pistettä. Madridissa kello 22 Suomen aikaa alkavassa ottelussa riittää panosta, sillä Realilla on kahdesta ottelusta vain piste viime viikon Gladbach-tasapelistä ja Interillä on kahdella tasapelillä kootut kaksi pistettä.

Tiistain toisessa varhaispelissä Moskovan Lokomotiv ja espanjalainen Atletico Madrid pelasivat Moskovassa 1–1-tasapelin A-lohkossa. Jose Gimenez vei Atleticon johtoon 18. minuutilla, mutta Anton Mirantshuk tasoitti seitsemän minuuttia myöhemmin rangaistuspotkulla. Enempää maaleja ei nähty ja Atleticolla on kolmesta pelistään neljä pistettä, Lokomotivilla kaksi.

Lohkossa kaksi peliään voittanut saksalaisjätti Bayern München kohtaa tänään vieraissa itävaltalaisen Salzburgin, jolla on piste kahdesta pelistään.

Real johtaa Interiä avauspuoliajan jälkeen

Jalkapallon Mestarien liigan kahdella voitottomalla ottelulla aloittanut Real Madrid johtaa kotipeliään italialaista Interiä vastaan 2–1, kun ottelussa on pelattu avauspuoliaika. Realin veivät kahden maalin etumatkalle Karim Benzema ja Sergio Ramos, mutta Lautaro Martinezin maali pian Ramosin osuman jälkeen toi Interin taas mukaan peliin B-lohkon ottelussa.

Liverpool johtaa vieraspeliään Atalantaa vastaan 2–0, kun joukkueeseen syksyllä tullut hyökkääjä Diogo Jota teki maalit 16. ja 33. minuutilla. Jota on maalannut Liverpoolille nyt jo neljässä peräkkäisessä pelissä. D-lohkon toisessa ottelussa Ajax johtaa vieraissa tanskalaista Midtjyllandia 2–1, Ajaxille maalasi jo 47 sekunnin jälkeen Antony. Dusan Tadic teki 13. minuutilla 2–0, mutta tanskalaiset toi maalin päähän Anders Dreyer.

A-lohkossa Bayern München joutui tappiolle Itävallassa Salzburgia vastaan jo 4. minuutilla Mergim Berishan osuttua. Bayern-tähdistön kirkkain helmi Robert Lewandowski tasoitti rangaistuspotkulla ja Bayern pääsi taukojohtoon hieman ennen jakson loppuvihellystä Salzburgin omalla maalilla.

Manchester City johtaa C-lohkon peliä Olympiakosia vastaan 1–0 ja lohkon toisessa ottelussa Porto on Marseillea edellä 2–0, kun peleissä lähdettiin tauolle.