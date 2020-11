Rallitähti Tänak huolissaan ensi kaudesta – kaipaa MM-sarjalta uutta ajattelua

Koronaviruspandemia typisti ralliautoilun MM-sarjan lopulta vain seitsemään osakilpailuun, kun Belgian MM-ralli vedettiin viime viikolla pois sarjasta maan heikentyneen koronatilanteen takia. Kautta on jäljellä enää Monzan kisa joulukuussa.

Hallitsevan mestarin, virolaisen Ott Tänakin saumat mestaruuden uusimiseen haihtuivat käytännössä olemattomiin Belgian rallin perumisen myötä. Tänak myöntää Motorsport-sivustolle, ettei Belgia-päätökselle "oikeastaan ollut vaihtoehtoa", mutta hän kaipaa MM-sarjalta uutta ajattelua tulevaan kauteen.

– Tämän hetken tilanne maailmassa on äärimmäinen, mutta on silti sääli nähdä, kuinka muut (moottori)lajit ovat pystyneet suunnittelemaan elämää koronan kanssa ja WRC vain yhä jotenkin elää toivoen, että kisoja voisi järjestää, Tänak miettii.

Tulevan kauden on määrä alkaa 21. tammikuuta Monte Carlon rallilla.

– Tulevan vuoden alkuosa ei näytä juurikaan erilaiselta (nykyiseen verrattuna) tällä hetkellä, ja jos sama (asenne) pysyy, ei meillä ensi vuonnakaan ole MM-sarjaa, Tänak maalailee.

Kansainvälisen autoliiton FIA:n rallijohtaja Yves Matton tietää hankaluudet. Hänen mukaansa koronaviruksen kanssa oli mahdotonta ennustaa, onnistuisiko MM-osakilpailun järjestäminen vai ei, varsinkin kun rallit levittäytyvät aina laajalle alueelle maantieteellisesti.

– Tällä hetkellä kansainvälisen rallin järjestäminen on iso haaste ja vaatii tiivistä yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa. Rallin luonteeseen kuuluu, että se koskettaa yhteisöjä joissa vierailemme. Emme voi eristää itseämme ympäristöstämme, Matton mietti Motorsport-sivustolle.

– Covid-19-tilanne muotoutuu nopeaan tahtiin ja jokaisessa maassa, jokaisella alueella on omat sääntönsä ja rajoituksensa pandemian suhteen. Tässä tilanteessa on vaikeaa, joissain tapauksissa mahdotonta, asettaa varmaa päätöstä rallin järjestämisestä tai järjestämättä jättämisestä. Jatkossakin pidämme pragmaattisen, joustavan asennoitumisen pitääksemme lajin jatkumassa niin paljon kuin se vain on turvallisesti mahdollista.