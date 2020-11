Alaban jumiutuneet sopimusneuvottelut pinnassa Bayernin voitosta huolimatta

Keskuspuolustaja David Alaban jumiutuneet jatkosopimusneuvottelut olivat pinnassa tiistai-iltana, vaikka Bayern München kepitti Salzburgin 6–2 jalkapalloilun Mestarien liigan A-lohkossa.

– En tiedä enää, miten päätyisimme sopuun. Meidän täytyy käsitellä se, että David jättää meidät, Bayernin urheilujohtaja Hasan Salihamidzic sanoi Süddeutsche Zeitungin mukaan ennen peliä.

Alaban sopimus umpeutuu kuluvan kauden jälkeen, eikä jatkosopimusta syntynyt ennen seuran toivomaa lokakuun lopun takarajaa. Kiistely Alaban palkkavaatimuksesta on levinnyt julkisuuteen, kun Bayern on vihjannut, että Alaba vaatisi suurempaa palkkaa kuin joukkueen palkkakuninkaat Manuel Neuer ja Robert Lewandowski, jotka saavat 20 miljoonaa euroa vuodessa. Bayernin entinen puheenjohtaja Uli Hoeness nimitti Alaban agenttia Pini Zahavia julkisesti "kullanhimoiseksi piraijaksi". Zahavi on kiistänyt, että Alaba pyytäisi Neueria ja Lewandowskia suurempaa palkkaa.

Bayernin valmentaja Hansi Flick ilmoitti ennen tiistain peliä olevansa pöyristynyt siitä, että häneltä kärtettiin kommenttia Alaban sopimusneuvotteluihin. Pelin jälkeen Flick sanoi 6–2-voiton näyttävän selvemmältä kuin se olikaan, sillä Bayernin maaleista neljä syntyi viimeisten yhdentoista minuutin aikana.

– Se kuulostaa erittäin selvältä peliltä, mutta sitä se ei ollut. Lopussa näytimme voimamme. Olen erittäin tyytyväinen joukkueeni asenteeseen, Flick sanoi.

Alaba pelasi koko ottelun.

– Tietenkin se on esillä, mutta hän keskittyy pääasiaan. On selvää, ettei tämä ole helppo tilanne, mutta hän pelasi jälleen loistavan ottelun ja olemme hänen takanaan, Alaban vierellä toisena keskuspuolustajana pelannut Jerome Boateng sanoi AFP:n mukaan.

Bayern johtaa A-lohkoa puhtaalla pelillä ja on yhdeksässä pisteessä. Moskovassa Lokomotivin kanssa 1–1-tasapelin pelannut Atletico Madrid on neljässä pisteessä. Lokomotivilla pisteitä on kaksi, Salzburgilla yksi.

Ramos ylsi sataan maaliin

Keskuspuolustaja Sergio Ramos teki sadannen maalinsa Real Madridin paidassa, kun espanjalaiset vääntäytyivät 3–2-voittoon Interistä. Ramosin maaleista 55 on syntynyt päällä.

– Ei huonosti. Henkilökohtaiset ennätykset ovat toissijaisia, mutta niitä on mukava saavuttaa. Kunhan ne auttavat voittoihin, toivon saavuttavani vielä muutaman lisää, Ramos sanoi BBC:n mukaan.

Ramosin maaleista 14 on syntynyt yhdentoista kauden aikana Mestarien liigassa. Vain Raul ja Karim Benzema ovat tehneet Realille maaleja useampana Mestarien liigan kautena.