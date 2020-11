Marcus Forss saa odotetun näyttöpaikan – Kanervan Huuhkajiin toinenkin debytantti

Englannin jalkapallon toiseksi ylimmällä sarjatasolla eli Mestaruussarjassa ja maan liigacupissa maaleja tehtaillut 21-vuotias hyökkääjä Marcus Forss saa odotetun näyttöpaikan miesten A-maajoukkueessa. Forss on mukana, kun Huuhkajat kohtaa maaottelussa Ranskan 11. marraskuuta ja Kansojen liigan ratkaisupeleissä Bulgarian ja Walesin 15. ja 18. marraskuuta.

– Marcuksen otteita on seurattu jo pidemmän aikaa, ennen kaikkea alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa ja tietysti myös (Forssin seurassa) Brentfordissa. Aika tehokas on ollut, päävalmentaja Markku Kanerva kertoi julkistaessaan pelaajavalintansa kolmen vieraspelin kiertueelle.

– Antanut viitteitä, että nyt on aika katsastaa hänet Huuhkajissa.

Peräti 26 miehen maajoukkueryhmässä on toinenkin debytantti, kun Onni Valakari, 21, on porukassa Ranskaa ja Bulgariaa vastaan. Alle 21-vuotiaissa hän pelaa joukkueen Malta-ottelussa. Keskikenttämies Valakari on esittänyt hyviä otteita Kyproksen pääsarjassa.

– Kaksykkösillä on vain yksi ottelu, joten siinäkin mielessä antaa mahdollisuuden (Valakarin A-maajoukkueoloon), Kanerva totesi.

Sekä Forssille että Valakarille kertynee myös peliaikaa.

– Tarkoitus olisi, että nähdään toiminnassa myös kentällä, päävalmentaja sanoi.

Lokakuussa Puolalle karusti hävinneeseen, mutta sen jälkeen komeat Kansojen liigan kotivoitot sekä Bulgariasta että Irlannista ottaneeseen joukkueeseen on tullut viisi muutosta vuoden viimeiseen maaottelurupeamaan. Maalivahti Anssi Jaakkola palaa jälleen kehiin, samoin kuin puolustaja Nicholas Hämäläinen. Ja viimeksi viime marraskuussa maajoukkueen mukana ollut Robin Lod lentää Pohjois-Amerikasta mukaan.

– Nyt saadaan hänet mukaan, ja todella innoissaan mies on, Kanerva mainitsi.

Syksyn maaotteluissa kolme maalia ja yhden maalisyötön tehoillut Fredrik Jensen sen sijaan puuttuu. Jenseniä kiusaa jalkavamma.