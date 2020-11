Suomalaisten omistamille ravureille kaksoisvoitto Ranskassa

Suomalaisten omistamat hevoset aloittivat Vincennesin torstairavit komeasti. Mika Vihelän Tuulilaukka Oy:n Martin de Bos voitti. Arvo Ylitalon ja Kari Lähdekorven Sobel Conway oli toinen ja For You Kotka Oy:n Whole Lotta Love viides.

Franck Nivard ajoi Philippe Billardin valmentaman Martin de Bosin takasuoran lopussa koko jonon ohi johtoon. Prix d'Avranches -lähdön selvä voitto tuli ajalla 10,5a/2100m. Martin de Bosin tili karttui 19 800 eurolla. 6-vuotias ori siirtyi syyskuussa Ranskaan ja on juossut neljässä kilpailussa lähes 60 000 euroa. Eric Raffinilla oli loppukaarteessa "liikenneruuhkaa", kun hän käänteli KM Hästfarm i Holmin ja Ylitalo Garden's Stablen Sobel Conwayn sisäradalta kirikaistoille. Vapaata tilaa saatuaan lähdön suosikki Sobel Conway tuli lennokkaasti kakkoseksi ajalla 10,7a. Hevosella on hieno viikko takana. Se sijoittui maanantaina Vincennesissä myös kakkoseksi ja tienasi silloin 14 000 euroa. Philippe Daugeardin Whole Lotta Love rynnisti hurjaa 1.05-kyytiä keulaan. Vauhti pysyi alle 1.10-tempossa ensimmäisellä kilometrillä. Ruuna jaksoi maaliin viidentenä ja sai ajan 11,0a.