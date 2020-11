Karjalaisen verkkosivuilla lauantaina kaksi suoraa urheilulähetystä - Jippo päättää mainion kautensa sarjanousuun kotikentällään, Hurmos pelaa Hurrikaani-Loimaata vastaan

Kakkosen paras seura Jippo varmisti sarjanousunsa viime sunnuntaina Vaasassa ja päättää mainion kautensa lauantaina kello 14 alkaen Mehtimäen tekonurmella Oulun Luistinseuraa vastaan.

Ottelusta ja juhlatunnelmista haastattelujen kera on nähtävissä suora lähetys osoitteessa www.karjalainen.fi/live.

Myös Kakkosen cupin voittanut Jippo saa tervehdyksen pelin alkuun Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtajalta, kansanedustaja Seppo Eskeliseltä (sd.).

– Tarkoituksena on järjestää muutama yllätys ja pitää vähän karnevaalimeininkiä huudattamalla yleisöä. Otteluun kutsutaan kaikki juniorijalkapalloilijat, ja muilla pääsymaksu on yhdestä eurosta ylöspäin sen mukaan, mitä Jippo katsojan mukaan ansaitsee kaudesta, Jipon puheenjohtaja Juha Purmonen kertoo.

Jipolla ei ole ottelussa panosta, mutta OLS hakee kamppailusta pisteitä välttääkseen putoamisen Kolmoseen.

Jippo tekee seuraavaksi Ykkösen lisenssihakemuksensa, joka on jätettävä 27. marraskuuta mennessä. Joensuussa kenttäolosuhteet eivät täytä vielä Ykkösen lisenssivaatimuksia, joten Jippo pyrkii pelaamaan ensi kaudella sarjassa poikkeusluvalla.

Jipon tavoitteena on kehittää yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa kenttäolosuhteita ja luoda Mehtimäelle jalkapallostadionia muistuttava pelipaikka. Se on jo selvää, että ensi kaudella Mehtimäen tekonurmikentällä on käytössä yli 500 hengen katsomo, joka on nähty aiemmin pesäpallostadionilla ja keskuskentällä. Tämä katsomo sijoitetaan vaihtopenkkien taakse poistettujen maavallien tilalle.

– Tarkoituksemme on hankkia ensi kaudeksi kentän laitaan teltta, johon on kaavailtu vip- ja anniskelualueita.

Purmonen kiittelee Jipon tekemisen meininkiä. Seuran ja joukkueen monen ihmisen iso työmäärä toi nyt kaikille mukavan täyttymyksen kauden päätteeksi.

Jipon valmennus on tehnyt hyvää työtä päävalmentajana toimineen Jussi Leppälahden johdolla.

– Haimme pari vuotta sitten uudentyyppistä valmennusta, ja saimme muutosta Jussin analyyttisyyden ja dataan perustuvan valmennuksen kautta. Olihan se jälkikäteen ajateltuna loistava veto.

– Seuran talouden osalta on päästy eteenpäin, ja toiminnanjohtaja Timo Tahvanaisen rooli on ollut merkittävä imagon, brändin ja yhteistyökumppanien hankinnan osalta.

– 70 prosenttia joukkueemme pelaajista on paikallisia, ja haluamme olla pohjoiskarjalainen joukkue. Mukana on lisäksi tänne opiskelemaan tulleita, Purmonen miettii.

Hurmos on aloittanut liigakautensa seitsemällä tappiolla. Joukkue pyrkii petraamaan esityksiään lauantaina kotiyleisön edessä klo 15 ottelussa Hurrikaani-Loimaata vastaan.

Kamppailu näkyy suorana osoitteessa www.karjalainen.fi/lentopallo.

Sunnuntaina Hurmoksen kotiottelut jatkuvat kello 17 toista häntäpään joukkuetta Raision Loimua vastaan.

Tulevia lähetyksiä Karjalaisen nettisivuilla

La 7.11. Jippo–OLS jalkapallon miesten Kakkosta klo 14. Ottelun selostaa Kari Viljakainen, ja kommentaattorina toimii Juha Purmonen.

La 7.11. Karelian Hurmos–Hurrikaani Loimaa lentopallon miesten Mestaruusliigaa klo 15 (Ruutu+:n lähetys). Ottelun selostaa Timo Ripatti.

La 14.11. Ampumahiihdon GP-kisat Kontiolahdella, pikakisa klo 11.

Su 15.11. Joensuu Night Runin loppuhetket klo 7.