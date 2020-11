Kuortaneen urheiluopistolla marraskuun alussa leireilleessä Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueessa on todettu koronatartunta. Jääkiekkoliiton verkkosivujen mukaan leirillä on tehty pikatesti, jonka perusteella joukkueen pelaaja on osoittautunut koronapositiiviseksi.