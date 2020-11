Brighton ja Burnley pelasivat maalittoman tasatuloksen jalkapallon Englannin Valioliigassa.

Burnleyltä on yhä kauden avausvoitto nappaamatta, kun sillä on takanaan seitsemän liigaottelua. Tasapelejä joukkueella on kaksi, ja sarjasijoitus on 19:s.

Myös Brightonin kausi on ollut vaisu, sillä se on kerännyt kahdeksasta Valioliigan pelistään kuusi pistettä. Brighton on sarjataulukossa sijalla 16. Joukkue on voittanut kahdeksasta kamppailustaan yhden.

Perjantain myöhäisottelussa kohtaavat Southampton ja Newcastle.