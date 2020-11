Aloitteellinen Kemiläinen uskoo, että Leijonilta löytyy lisää rohkeutta

Kaksi ottelua, kaksi tappiota miesten EHT-kotiturnauksessa yhteismaalein 2–8. Suomen paluu kansainvälisiin jääkiekkokaukaloihin liki yhdeksän kuukauden koronatauolta ei sujunut kehuttavasti.

Suomen vastuuvalmentajana ensi kerran kesällä 2008 aloittanut Jukka Jalonen on kuitenkin marinoitunut niin monessa, että Leijonien tahmeasta turnausalusta ei kannata tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Suomi paransi viisikkopelissä Tshekkiä vastaan aika lailla Venäjä-avausottelusta.

– Mentiin torstaista eteenpäin, päästiin lähemmäs omaa tasoa. Mutta pystytään parempaan, Suomen aloitteellisin puolustaja Valtteri Kemiläinen lupasi.

Leijonien ylivoimapelin tehottomuus tarjosi voiton avaimet Tshekille. Vastustaja otti viisi kahden minuutin jäähyä, ylivoimamaalitta jäänyt Suomi vain yhden.

– Kun ei saada paikoista maaleja, se vaikeuttaa pelaamista, hyökkääjä Aleksi Saarela myönsi.

Näytön paikka

Harppuunahyökkäyksiä perinteisesti suosiva Tshekki pääsi lauantaina turhan monta kertaa läpiajoon, kun Suomen puolustus repeili. Suomen maalilla Sami Rajaniemellä oli onneksi parempi päivänsä.

Päävalmentaja Jalonen ymmärsi, että takaa-ajotilanteessa sattui virheitä.

– Valintavirheitä tulee aina, kertoi Jalonen, joka Tshekki-pelin kolmannessa erässä tiivisti kentällisiä jättäen keskushyökkääjä Miska Siikosen pois. Toinen keskushyökkääjä Peter Tiivola loukkaantui Venäjää vastaan ja putosi EHT-kokoonpanosta.

Kemiläinen uskoo, että Leijonat löytää peliinsä sunnuntaina Ruotsia vastaan lisää rohkeutta.

– Pitää parantaa kiekollista pelaamista. Monella on näytettävää. Itsellänikin on diili marraskuun lopussa katkolla, sanoi Kemiläinen, jonka sopimusoptio Tapparan kanssa on puntarissa lähiviikkoina.