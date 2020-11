Bayern München odottaa kauhulla tähtipelaaja Kimmichin lääkärikäynnin tuloksia

Bayern München voitti lauantaina jalkapallon Saksan Bundesliigan kärkiottelussa Borussia Dortmundin maalein 3–2, mutta maksoi arvokkaasta vierasvoitosta kalliin hinnan. Bayern menetti sairastuvalle Joshua Kimmichin, joka loukkasi polvensa.

Monipuolinen pelaaja jättää ison aukon Bayernin keskikentälle ja puolustukseen, eikä vamman vakavuus ole vielä tiedossa.

– Odotamme nyt kaikkea ja katsomme, mitä tästä tulee. Hän on yksi avainpelaajistamme, eikä tästä ole helppo selviytyä, Bayernin valmentaja Hansi Flick tuumi seuran verkkosivuilla.

Kimmich talutettiin pois kentältä ja näytti tuskaiselta.

– Ei ole mitään syytä spekuloida. Odotamme ja katsomme, mitä tulee, Flick kertoi Sport.de-sivuston mukaan Sky Sportsin lähetyksessä.

Kimmichin tilanteeseen odotetaan lisäselvyyttä sunnuntaina, jolloin hänet tutkitaan tarkemmin Münchenissä. Bild-lehden mukaan kyseessä olisi nivelsidevamma, mutta saksalaismedioissa on väläytelty myös ristisidevamman mahdollisuutta

– Joshua lentää kanssamme (Müncheniin), ja hänet tutkitaan sitten. Olen puhunut lääkärimme kanssa, ja meidän on nyt vain odotettava, Flick avasi ottelun jälkeen Bildin mukaan.

"Hänen reaktionsa ei näyttänyt hyvältä"

Saksan maajoukkuemiehen ikävä loukkaantuminen kosketti myös vastustajan leirissä.

– Toivon maajoukkueen ja Bayernin kannalta, että "Josh" selviää tilanteeseen nähden hyvin. Hänen reaktionsa ei näyttänyt hyvältä. Polven pitäminen on aina paska juttu, Dortmund-toppari Mats Hummels sanoi.

Bundesliiga jatkuu tänään otteluilla Wolfsburg–Hoffenheim ja Leverkusen–Mönchengladbach. Suomen maajoukkuemaalivahti Lukas Hradeckyn edustama Leverkusen on sarjassa viidentenä. Matkaa kärkijoukkue Bayerniin (18) on kuusi pistettä. Leipzig (16) on toisena, Dortmund (15) kolmantena ja Joel Pohjanpalon Union Berlin (12) neljäntenä.