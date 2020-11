Karanteenissa tylsistynyt Valentino Rossi puhkuu menohaluja

Ratamoottoripyöräilijä Valentino Rossin syksy on sujunut mutkikkaasti, kun italialaiskuljettaja joutui karanteeniin koronaviruksen vuoksi ja osallistuminen tämänkin viikonlopun kilpailuun oli vaakalaudalla.

Rossi pääsi lopulta satulaan lauantaina ja starttaa sunnuntai-iltapäivän MotoGP-kilpailuun 18. lähtöruudusta. Paikka on kaukana siitä, mihin Rossin kohdalla on totuttu, mutta 24 päivän karanteenin jälkeen hänelle tärkeintä on päästä ajamaan.

– Se (karanteeni) oli vaikea kokemus, koska minun täytyi pysyä yksin kotona 24 päivää. Se ei ollut helppoa, Rossi kertoi Autosportille.

– Mutta kun pääsin takaisin pyörän selkään, tunsin oloni hyväksi eikä minulla ollut erityisiä ongelmia, 41-vuotias veteraanikuljettaja jatkoi lauantain aika-ajojen jälkeen.

Moottoriratojen menestyjä Rossi on vannonut ikuista nuoruuttaan, ja pilke kuljettajan silmäkulmassa on säilynyt läpi vuosien. Valencian kilpailun aika-ajosijoitus ei tyydytä häntä, mutta ajaminen maistuu väliin jääneiden kilpailujen jälkeen. Valenciaankin hän ehti niukasti peräkkäisten negatiivisten testitulosten jälkeen.

– En ajanut perjantaina (harjoituksia), joten ilman perjantain ajoa oli vaikeampaa. Loppujen lopuksi tunsin oloni hyväksi pyörän kanssa, Rossi ruoti kierros kierrokselta parantunutta ajotuntumaa.

Valencian kilpailussa isäntämaa Espanjan Joan Mir yrittää vahvistaa MM-sarjan johtoaan ennen Ranskan Fabio Quartararoa ja maanmiestään Maverick Vinalesia. Rossi on MM-sarjassa vasta sijalla 15. Sunnuntain jälkeen jäljellä on vielä kaksi kilpailuviikonloppua.