Maailmanympäripurjehtija Huuselan jalat pysyvät maassa – "Reissusta turvallisesti maaliin selviytymisessä on ihan tarpeeksi tekemistä"

Vendee Globe -yksinpurjehduskisan maali häämöttää vajaan kolmen, neljänkin kuukauden päässä, mutta kilpailuun kautta aikojen ensimmäisenä pohjoismaalaisena osallistuva Ari Huusela on voittaja jo nyt.

Hän näki Ranskassa Imoca-luokan jättimäisiä purjeveneitä vuonna 1996. Siitä jäi kytemään toivo osallistumisesta Vendee Globeen.

Huusela on sanonut, että kun VG:ssä pääsee lähtöviivalle, se on suuri voitto.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lähtöviiva ylittyi viime sunnuntaina. Starttilaukaus pamahti Biskajanlahden rannalla Ranskan Les Sables d'Olonnen satamassa, ja kilpailijat irrottivat köydet lähtölaiturista. Edessä oli reilut 40 000 kilometriä vesiteitä, matka maapallon ympäri.

Huuselan jalat ovat kovalla maaperällä, kun hän muotoilee tavoitteitaan.

– Kilpailun maaliinpääsyprosentti on kahdeksassa aiemmassa kisassa ollut reilut 50. On ihan tarpeeksi tekemistä selviytyä reissusta turvallisesti maaliin, sanoo Huusela, joka arvelee vievänsä kilpailun läpi 100–120 päivässä.

Edellisen Vendee Globen 2016–17 voittanut Ranskan Armel Le Cleach selviytyi urakastaan hieman runsaassa 74 päivässä.

Kylmää kyytiä heti alussa

Sääennusteen mukaan purjehtijoille on heti alussa luvassa kylmää kyytiä, kovia tuulia. Vasta viiden, kuuden vuorokauden päästä lähdöstä sääolojen pitäisi helpottaa.

– Olen viisi kertaa startannut purjehduskisoihin Biskajanlahdelta, ja kolmesti on ollut horror-olosuhteet. Silloin on pitänyt vaihtaa taktiikkaa. Ei ole voinut puhua kilpailemisesta, vaan selviytymisestä.

Huuselalla on käytännöllinen motiivi tuoda veneensä kisassa perille saakka. Jos vene jää haaksirikon takia ajelehtimaan merelle, vakuutus korvaa haaverista vain osan.

– Turvallisuus on ykkösprioriteetti. Pitää purjehtia harkiten, vene ehjänä pitäen, hän linjaa.

Huusela työskentelee siviilissä Finnairilla lentokapteenina. Koronan takia lennot ovat juhannuksen jälkeen vaihtuneet lomautukseen.

– Karmivassa tilanteessa on ollut se hyvä puoli, että kun ei ole ollut töitä, on voinut keskittyä tähän neljän vuoden projektiin täysillä. Viimeksi kuluneet puoli vuotta on saanut tehdä rauhassa hommia tämän kanssa.

WC-ämpäri tuli tarpeeseen

Vaikka formula 1 -teknologiaan verratussa Imoca-luokan veneessä on muun muassa autopilotti, sähköntuottojärjestelmä ja kosolti edistynyttä elektroniikkaa, hyvinkin maanläheisistä ratkaisuista on hyötyä. Huusela sai hiljattain syntymäpäivälahjaksi yksinpurjehdusta varten kovaa käyttöä kestävän WC-ämpärin.

Hänellä on veneessään 200 kiloa kestävä jakkara, johon porattuun reikään ämpärin saa aseteltua tukevasti.

– Vaikka olisi minkälainen ryminä ja ryske, siihen voi huoletta istua päälle. Yksinkertaiset asiat kun saa tehtyä itselleen helpommaksi, moni muukin asia toimii paremmin, Huusela kuvailee.