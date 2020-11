Stina Nilssonin ampumataidot paljastuvat viikonloppuna – maastohiihdon olympiavoittaja kilpailee ampumahiihdossa kahdeksan kuukauden harjoittelulla

Ruotsalainen maastohiihdon olympiavoittaja ja maailmanmestari Stina Nilsson paljastaa ampumataitonsa viikonloppuna. Nilsson osallistuu Ruotsin ampumahiihtokauden avaukseen Idressä kahdeksan kuukauden lajiharjoittelun jälkeen.

Nilsson, 27, ilmoitti lajinvaihdosta maaliskuussa. Samalla hänet valittiin Ruotsin ampumahiihtomaajoukkueeseen.

– Hän on oppinut lajin nopeammin kuin kukaan, Nilssonin henkilökohtainen ampumavalmentaja Jean-Marc Chabloz todisti alkuviikosta.

Nilssonin oli tarkoitus antaa ensimmäinen näyttö rullasuksilla Ruotsin mestaruuskisoissa. Ampumahiihdon ensimmäinen kilpailu peruuntui kuitenkin loppukesästä, kun hän kaatui rullasuksilenkillä ja loukkasi kätensä.

Nilssonin kyynärpäässä todettiin murtuma, ja häneltä kiellettiin sauvojen käyttö puolentoista kuukauden ajaksi.

Idren kisoissa Nilsson joutuu ankaraan vertailuun, kun vastassa on muiden muassa ampumahiihdon olympiavoittaja Hanna Öberg. Kilpailuun osallistuvat myös Slovakian Paulina Fialkova ja Tshekin Marketa Davidova.

Alussa vaaditaan malttia

Nilsson rauhoittelee Ruotsin tietotoimiston TT:n haastattelussa häneen kohdistuvia odotuksia.

– Joudun muistuttamaan jopa itselleni, että tässä tilanteessa tarvitaan kärsivällisyyttä, Nilsson totesi.

– Olen tilanteessa, jossa kaikki muut ampuvat paremmin kuin minä. En kuvittele olevani muita parempi, sillä en voi heti olla samalla tasolla kuin ne, jotka ovat harjoitelleet lajia 15 vuotta. Mutta olen nöyrä ja tiedän edistyneeni.

Chabloz todistaa kehityksen.

– Stina ei ammu kuten Hanna. Hän kykenee kyllä ampumaan lähes huippujen tarkkuudella, mutta ampumanopeudessa hän on muista jäljessä, Chabloz kertoi.

– Stina voi ampua vaikka nollat yhdessä kilpailussa, ja seuraavassa kilpailussa vaikka kuusi hutia. Se on aivan OK tässä vaiheessa, ja se täytyy sallia hänelle. Aluksi odotan vain, että hän toimii kilpailussa kuten on sovittu.

Chabloz luottaa, että jossain vaiheessa talvea Nilssonilta nähdään huippusuoritus.

– Stina on uskomattoman kilpailuhenkinen, ja sen takia hän on oppinut asiat nopeasti. Totesin juuri kollegalle harjoituksissa, että katsopa Stinaa, hän näyttää jo ampumahiihtäjältä. Se on aika hienoa tässä vaiheessa, Chabloz totesi.

Nilsson voitti maastohiihdon sprintin Pyeongchangin olympialaisissa 2018. Seefeldin 2019 MM-kisoissa hän saavutti maailmanmestaruudet parisprintissä ja viestissä.