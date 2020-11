KTP haastaa TPS:n liigakarsinnassa – kotipaineet kotkalaisten niskassa keskiviikkona

Koronaviruksen kurittama kotimainen jalkapallokausi saa vielä yhden huipennuksen, kun kotkalainen KTP haastaa Turun Palloseuran taistoon paikasta ensi kauden liigaan. Kaksiosainen karsinta alkaa keskiviikkona Kotkassa, ja sarjapaikkaansa puolustava TPS isännöi ratkaisevaa toista osaa lauantaina Turussa.

KTP on viimeisimmän liigakautensa (2015) jälkeen käväissyt Kakkosessakin, mutta nyt takana on hyvä kausi. Hienoisen erikoinen siinä mielessä, että joukkue on pelannut vieraissa paremmin kuin kotona. Lisäpainoa keskiviikon kotipeliin tuo sekin, että KTP:lle ottelu on neljäs 12 päivän sisään.

– Palloliitto on suunnitellut meille **tun hyvän loppukauden, missä on otettu huomioon kaikki urheilulliset ja muut asiat, että saataisi pelata kausi loppuun. Kiitos siitä. Me valitettavasti ei voida muuttaa sitä ja pelaamme niin kuin johtajat parhaaksi näkevät, KTP:n päävalmentaja Argo Arbeiter manailee seuran sivuilla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kotkalaispelaajistosta puuttuvat Tuomas Ollila, kapteeni David Ramadingyae sekä työluvan viivästymisen takia sivussa oleva Thomas Agyiri.

– Poissaolot totta kai harmittavat, mutta sellaista se jalkapallo on. Jokaisesta pallosta ja tilanteesta lähdetään kuitenkin taistelemaan, Arbeiter lupaa.

– Vieraspelien paremmat tulokset johtuvat siitä, että (KTP:n kotikentällä) Tolsalla on niin vaativa yleisö ja ehkä moni tuntee paineita siitä. Mutta niiden paineiden kanssa pitää oppia elämään ja pelaamaan. Muuten ei tule sinusta parempaa pelaajaa. Vieraspeleissä on joukkue ollut selvästi rennompi, valmentaja mietti vielä.

"KTP on äärimmäisen vaarallinen joukkue"

Viime kauden päätteeksi KPV:n liigasta karsinnassa pudottanut TPS päätti liigakauden kolmeen voittoon neljästä viimeisestä pelistä, mutta karsintoihin tie silti vei. Päävalmentaja Jonatan Johansson näkee, että vire lupaa hyvää karsintoihin vaikka KTP:tä ei Turussa aliarvioidakaan.

– Karsintapelit on tietysti aina karsintapelejä, aina vähän arvaamattomia, mutta luottavaisin mielin lähdetään nyt ensin Kotkaan. Töitä ollaan tehty koko ajan kovasti ja uskon tähän joukkueeseen, Johansson painottaa TPS:n sivuilla.

– Totta kai KTP on äärimmäisen vaarallinen joukkue. Kotka on myös perinteinen jalkapallokaupunki, lajikulttuuria löytyy, ja KTP haluaa nyt takaisin Veikkausliigaan.