Ruotsin hiihtomenestyksen takuunainen Charlotte Kalla puuttuu paikalta, kun länsinaapurin maajoukkuehiihtäjät kokoontuvat keskiviikkona leirille Bruksvallarnaan. Kalla on eristyksissä flunssaoireiden takia. Hänellä on ollut maanantaista lähtien lievää kuumetta ja päänsärkyä.

– Charlotte on noudattanut kaikkia ohjeitamme, mutta on silti todennäköisesti saanut koronavirustartunnan, maajoukkuelääkäri Per Andersson kommentoi tiedotteessa.

Kalla ei ole vielä saanut tulosta koronavirustestistään. Hän kuvasi oireitaan lieviksi ja yleiskuntoaan hyväksi.

– Olen optimistinen, että toivun nopeasti. Nyt vältän kontakteja kaikkiin ihmisiin, Kalla kertoi.

Ruotsin hiihtokausi alkaa Bruksvallarnassa 20.–22. marraskuuta. Maailmancupin on määrä alkaa Kuusamosta 27.–29. marraskuuta.