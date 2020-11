Ex-mestarilta karu heitto Bottaksen suuntaan: "Hän ei ole kisavauhdissa lähelläkään"

Formula ykkösten vuoden 2009 maailmanmestari Jenson Button on yksi kahdesta ajajasta, joka on kyennyt tallitoverina peittoamaan F1:n viime vuosien hallitsijan Lewis Hamiltonin. Button näkeekin, että Hamilton sekä F1 tarvitsevat Hamiltonille tiukempaa haastetta antavan tallitoverin.

Button ajoi Hamiltonin tallitoverina vuodet 2010–12, ja Button oli kaksikosta parempi vuonna 2011. Hamiltonilla oli tuolloin koossa vasta yksi mestaruus (2008), mutta vuodesta 2014 lähtien hänet on MM-pisteissä kukistanut vain Mercedes-tallikaveri Nico Rosberg vuonna 2016.

Sunnuntain gp:ssä Turkissa Hamilton voi varmistaa uransa seitsemännen maailmanmestaruuden, ja sillä hän sivuaisi Michael Schumacherin nimissä olevaa MM-titteliennätystä. Tällä kaudella Hamilton on voittanut kauden 13 kisasta peräti yhdeksän, ja etumatka tallitoveri Valtteri Bottakseen on 13 kisan jälkeen huimat 85 pistettä.

Autosportin jututtama Button miettii, että Hamiltonin mestaruusmäärä jatkaa kasvamistaan, mikäli Mercedes-tallikaverilta ei tule tiukempaa vastaan hangoittelua.

– Hän on tehnyt niin hyvää työtä kuin vain voi, ja talli on tehnyt loistavaa jälkeä. Heitä ei ole voitettu hybridiaikakaudella, ja Lewis on voittanut kaikki paitsi yhden mestaruuksistaan Mercedeksen kanssa. Enkä näe tuon muuttuvan. Se jatkuu, kunnes hän lopettaa, tai kunnes hän saa tallitoverin, joka pystyy oikeasti haastamaan hänet, Button selosti.

– Hän on ottanut oppia tallitovereiltaan ja on ehdottomasti valmiimpi ajaja kuin oli silloin, kun olimme tallitovereita. Mutta jos hänellä olisi tallitoverina Max Verstappenin kaltainen ajaja, näkisimme erilaisen Lewiksen. Hän tarvitsee tuollaisen haasteen, muuten hän vain jatkaa samaa suorittamista ja mestaruuksien voittamista.

Bottaksen vauhti ei kisoissa riitä tuollaiseen haastamiseen, Button näkee.

– Lewis tarvitsee jonkun, joka haastaa hänet ja Mercedeksen. Ei Mercedestä voi syyttää, heille on helpompaa jos toinen ajaja on nopeampi kuin toinen. Tiedän, että Valtteri on lähellä aika-ajoissa ja joskus voittaakin Lewiksen, mutta hän ei ole kisavauhdissa lähelläkään Lewisia.

"Max, Charles ja Daniel"

Rosbergin tilalle vuonna 2017 Mercedekselle tulleella Bottaksella on sopimus ensi kaudeksi. Bottaksen tilalle tulevaisuudessa on aavisteltu Mercedeksen nuorten kuljettajien kasvuohjelmasta sellaisia miehiä kuin George Russell ja Esteban Ocon, mutta Buttonin mukaan vain Verstappenilla, Ferrarin Charles Leclercillä ja Renaultin Daniel Ricciardolla on rahkeita haastaa Hamiltonia tallitoverina.

– Max, Charles ja Daniel – siinä se, luulen. Olisi upeaa nähdä Danny Ric Lewisia vastaan, koska luulen, että henkisesti hän iskisi Lewisia aika lailla. Hän olisi nopea ja naureskelisi (vaikeudet) pois, olisi niin rentona ja omana tyyppinään, että tiedän useimpien kuskien olevan vaikeuksissa hänen kanssaan.