Huuhkajat yrittää jatkaa huumaa Sofiassa – Ranskan kaatanutta Suomea odottaa Kansojen liigassa nopeasti kaksi peliä ja taistelu lohkovoitosta

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kukisti myöhään keskiviikkona sensaatiomaisesti Ranskan, mutta pitkään pelaajat eivät voi voitonhuumassa leijua.

Huuhkajat kohtaa Kansojen liigassa sunnuntaina Bulgarian ja ensi keskiviikkona Walesin. Ranska-ottelun tavoin molemmat pelit ovat vieraskamppailuita.

Markku Kanervan valmentama joukkue on B-divisioonan lohkossaan toisena pisteen Walesia perässä. Ainoa tappio on tullut Walesille, kun kaksi kierrosta on jäljellä.

Ranskaa vastaan Suomi pelasi kotijoukkueen tavoin avauskokoonpanolla, josta puuttui useita runkomiehiä.

Muun muassa Lukas Hradecky, Paulus Arajuuri, Joona Toivio, Glen Kamara, Teemu Pukki, Jere Uronen, Joel Pohjanpalo ja Tim Sparv aloittivat ottelun vaihdossa tai olivat kokonaan sivussa. On mahdollista, että Suomen avaus menee Sofiassa pelattavaan Bulgaria-kamppailuun kokonaan uusiksi.

– Se meni niin kuin olimme suunnitelleet ja valmistautuneet joukkueen kanssa. Erittäin hyvä fiilis. Aina on ilo pelata ja varsinkin mahdollisimman kovaa vastustajaa vastaan. Kun jätkät painavat töitä tuolla intensiteetillä, mikäs siinä on taustalla vähän huudellessa, maalivahti Jesse Joronen sanoi Huuhkajien Twitter-tilillä.

Debytantit Marcus Forss ja Onni Valakari siivittivät maaleillaan Suomen 2–0-vierasvoittoon hallitsevasta maailmanmestarista.

– Ei ehkä olisi uskonut, että heillä oli menossa ensimmäiset ottelut A-maajoukkueessa, keskikenttämies Joni Kauko kehui Forssia ja Valakaria.

Kansojen liigassa paljon pelissä

Vaikka Ranska-peli ei ollut karsintaottelu tai Kansojen liigaa, se ei ollut täysin merkityksetön. Harjoitusotteluilla on jonkin verran vaikutusta sijoitukseen Fifan maailmanlistalla, joka puolestaan määrittää, mihin arvontakoreihin maat seuraavissa MM-karsinnoissa päätyvät.

Tulosten mennessä suotuisasti Suomella on mahdollisuus nousta kolmoskoriin, mikä lähtökohtaisesti tietäisi helpompaa karsintaurakkaa.

Suomella riittää Kansojen liigassa panosta. Lohkovoittajat nousevat liigan ylimmälle tasolle, jossa pelaa useita lajin suurmaita, kuten Ranska.

Lisäksi lohkovoitto tietäisi roppakaupalla rahaa. B-divisioonassa pelaaminen tuo ESPN:n mukaan 1,5 miljoonaa euroa, ja ainakin viime kerralla lohkovoitto kaksinkertaisti summan. A-divisioonassa pelaaminen on vieläkin tuottoisampaa.

Pelit vaikuttavat myös MM-karsintojen arvontakoreihin. Lisäksi Kansojen liiga saattaa tarjota takaportin MM-jatkokarsintoihin. Niihin pääsee Kansojen liigasta kaksi parasta lohkovoittajaa, jotka eivät yllä MM-kisoihin tai jatkokarsintoihin varsinaisista karsinnoista.

Ottelut ovat myös tärkeitä näyttöpaikkoja pelaajille ja askelmerkkien hakemista ensi kesän EM-turnaukseen.

Bulgarialle vuoden avausvoitto

Ranska piti ottelussa runsaasti palloa, mutta Suomi pystyi pitämään kotijoukkueen pääosin mainiosti poissa laatupaikoilta. Kanervan miehistö voitti hyvällä prosentilla kaksinkamppailuita, pystyi myös itse pitämään palloa ja viimeisteli tehokkaasti.

Bulgaria on lähtökohtaisesti varamiehistä Ranskaa selvästi heikompi vastustaja. Bulgaria on Suomen lohkon jumbosijalla kerättyään toistaiseksi yhden pisteen.

Bulgarian maajoukkue kyntää, ja monien luotto ryhmään on alhaalla.

– Maajoukkue vältti nollavuoden, laajalevikkinen 24 Chasa otsikoi keskiviikkona lakonisesti, kun Bulgaria oli ottanut kalenterivuoden ensimmäisen voittonsa harjoitusottelussa.

Vastassa oli Gibraltar.