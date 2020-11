Levin maailmancupin rinteillä nähdään neljä suomalaisurheilijaa

Kittilän Levillä ensi viikolla järjestettävissä alppihiihdon naisten maailmancupin pujottelukisoissa nähdään neljä suomalaislaskijaa.

Suomen joukkueeseen nimettiin Rosa Pohjolainen, Riikka Honkanen, Julia Toiviainen ja Kia-Emilia Hakala. Honkanen on pujottelun hallitseva Suomen mestari.

Alppimaajoukkueen Erika Pykäläinen ja Nella Korpio eivät ole Levillä mukana kuntoutumisten vuoksi.

Levin kilpailut avaavat tämän kauden naisten pujottelucupin. Levillä kilpaillaan 21. ja 22. marraskuuta.

Suomen joukkueeseen nimetty Toiviainen opiskelee pääsääntöisesti Yhdysvalloissa.

– Koronan vuoksi Jenkeissä ei ole päässyt laskemaan lumille ollenkaan, joten kausi on ollut minulle hyvin poikkeuksellinen. Fysiikkatreenejä on tullut tehtyä senkin edestä, mutta kyllä tässä on hyvin kone jyrähtänyt käyntiin muutaman lumiviikon jälkeen, Toiviainen sanoi Ski Sport Finlandin tiedotteessa.