Huuhkajien pelaajat minimoivat koronariskit – "Ei auta elää pelossa"

Puolustajat Paulus Arajuuri ja Jere Uronen odottavat rauhallisina sunnuntain Bulgaria-peliä, vaikka Suomen edellisestä ottelusta kantautui ikäviä uutisia.

Suomi voitti sensaatiomaisesti keskiviikkona Ranskan vieraissa, mutta myöhemmin tuli tieto, että kotijoukkueen Wissam Ben Yedderillä on todettu koronavirustartunta. Ben Yedder pelasi harjoitusottelussa Suomea vastaan 57 minuuttia.

Huuhkajat matkusti torstaina Bulgarian Sofiaan, jossa joukkue ja taustahenkilöt testattiin perjantaiaamuna. Testit olisi tehty ilman Ben Yedderin koronatartuntaakin. Huuhkajien testitulokset tullevat vasta lauantaina.

– Maailmantilanne on mikä on. Siihen on alkanut jo vähän tottua. Omassakin sarjassa on tullut vastaavia. Teemme kaiken tosi huolellisesti ja noudatamme protokollia. Yritämme tehdä asiat niin hyvin ja oikein kuin pystymme. Ei auta elää pelossa, keskuspuolustaja Arajuuri sanoi Huuhkajien etätiedotustilaisuudessa perjantaina.

Laitapuolustaja Uronen on samoilla linjoilla.

– Sille ei mahda mitään, että korona on tällä hetkellä maailmassa. Pidämme huolen maskeista, käsideseistä, etäisyyksistä ja teemme kaikkemme, Uronen sanoo.

Jalkapallon ulkopuolinen elämä olematonta

Arajuuri edustaa seurajoukkuetasolla kyproslaista Pafosia ja Uronen belgialaisseura Genkiä.

– Futiksen ulkopuolinen elämäni on tällä hetkellä aika olematonta. Belgiassa samassa rakennuksessa kanssani asuu vanhempia ihmisiä paljon.

– Tiedän olevani vähän riskissä, kun olen niin paljon kontaktissa muiden ihmisten kanssa. Pitää olla kunnioitusta muita kohtaan ja huolenpitoa itsestä, Uronen sanoo.

Ulkomailla pelaavia ammattijalkapalloilijoita testataan koronan varalta runsaasti seura- ja maajoukkueissa. Lisäksi he elävät niin sanotussa kuplassa, jossa lähikontaktit muihin on minimoitu.

Huuhkajat taistelee lohkovoitosta

Ben Yedderin tartunta ei ainakaan toistaiseksi uhkaa Huuhkajien Bulgaria-ottelua. Euroopan jalkapalloliiton Uefan ohjeistuksen mukaan ottelu voidaan pelata, mikäli joukkueella on käytettävissään 13 pelaajaa.

Suomella on Kansojen liigaa jäljellä Bulgaria-kohtaamisen lisäksi Wales-vieraspeli, joka pelataan ensi keskiviikkona.

Huuhkajat on jäänyt lohkokärki Walesista pisteen, joten Markku Kanervan miehistöllä on mahdollisuus nousta lajimahtien joukkoon Kansojen liigan A-tasolle.

– Lohkovoitto on takaraivossa positiivisella tavalla. Olisi se uskomattoman hieno juttu, jos Suomi nousisi A-liigaan, Arajuuri sanoo.

Bulgaria on lohkojumbona kerättyään neljästä ottelustaan pisteen.

– Bulgaria on ehkä aavistuksen ailahteleva, mutta heidän huipputasonsa on todella korkea. Bulgaria antoi kovan vastuksen kotikentällämme, Arajuuri muistelee Suomen voitto-ottelua.