Djokovic pyrkii ATP-finaaliturnauksen mestariksi viiden vuoden tauon jälkeen

Novak Djokovic tähyää Roger Federerin rinnalle tenniksen ATP-finaaliturnauksen voittojen määrässä. Koronaviruspandemian runteleman kauden huipennus alkaa sunnuntaina Lontoossa, eikä yleisö pääse tällä kertaa seuraamaan maailman huippujen turnausta.

Finaalit kuudesti voittanut sveitsiläinen Federer puuttuu nyt Lontoosta, sillä hän kuntoutuu polvileikkauksesta.

Serbialainen Djokovic on maailman ykkönen, mutta finaaliturnauksen voittoa hän on juhlinut viimeksi vuonna 2015. Sen jälkeen finaaleilla on ollut neljä eri voittajaa. Djokovic päättää joka tapauksessa tennisvuoden maailmanlistan ykkösenä.

– Maailmanlistan ykköspaikan säilyttäminen poistaa vähän painetta, mutta olen täällä menestyäkseni, Djokovic ennakoi Lontoossa.

Djokovic on vuoden viimeinen listaykkönen kuudennen kerran. Samaan ylsi Yhdysvaltain 1990-luvun tennissuuruus Pete Sampras aikoinaan.

Djokovicin tavoin historiankirjoihin pyrkii Rafael Nadal, jolla on kova hinku liittää ATP-finaaliturnauksen voitto saavutuksiinsa. Hän pelaa finaaleissa ennätyksellisesti 16. vuotta peräkkäin.

Kovat sisäkentät eivät suosi Nadalia, vaikka hän uskoo kehittyneensä alustalla. Silti Nadal on voittanut 86 ATP-turnausvoitostaan vain kaksi kovilla kentillä.

– Numerot pitävät paikkansa, mutta toivottavasti voin muuttaa tilastoa Lontoossa, Nadal sanoi.

Lontoo vaihtuu Torinoksi

Finaaliturnausta on pelattu jo 50 vuotta, sillä perinne alkoi vuonna 1970 Tokiosta. Nyt kaksinpelissä mukana on kahdeksan pelaajaa. Djokovic pelaa Tokio-alkulohkoa yhdessä Venäjän Daniil Medvedevin, vuoden 2018 saksalaisvoittajan Alexander Zverevin ja argentiinalaisen finaalitulokkaan Diego Schwartzmanin kanssa. Toiseksi sijoitetun Nadalin lohkossa ovat mestaruutta puolustava Kreikan Stefanos Tsitsipas, Itävallan Dominic Thiem ja Lontoon kisan ensikertalainen, Venäjän Andrei Rublev.

Neljä pelaajaa jatkaa alkulohkosta välieriin, ja mestari ratkeaa 22. marraskuuta. Ensi vuodesta lähtien finaaliturnausta pelataan Italian Torinossa.